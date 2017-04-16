Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 72,91% 27,09925.487343.8271.475.5974.2874.270% 1001.294.0261.269.314% 88Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9692.868% 86Akören% 77% 232.9738884.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Konya
|% 72,91
|% 27,09
|925.487
|343.827
|1.475.597
|4.287
|4.270
|% 100
|1.294.026
|1.269.314
|% 88
|Ahırlı
|% 70,22
|% 29,78
|2.014
|854
|3.468
|18
|18
|% 100
|2.969
|2.868
|% 86
|Akören
|% 77
|% 23
|2.973
|888
|4.654
|18
|18
|% 100
|3.942
|3.861
|% 85
|Akşehir
|% 58,95
|% 41,05
|34.280
|23.869
|70.043
|206
|206
|% 100
|59.494
|58.149
|% 85
|Altınekin
|% 86,73
|% 13,27
|7.652
|1.171
|9.611
|43
|43
|% 100
|8.933
|8.823
|% 93
|Beyşehir
|% 70,93
|% 29,07
|29.585
|12.124
|52.207
|168
|157
|% 93
|43.399
|41.709
|% 88
|Bozkır
|% 72,76
|% 27,24
|11.873
|4.444
|19.537
|80
|80
|% 100
|16.776
|16.317
|% 86
|Cihanbeyli
|% 60,48
|% 39,52
|16.730
|10.933
|36.505
|129
|129
|% 100
|28.182
|27.663
|% 77
|Çeltik
|% 70,2
|% 29,8
|4.037
|1.714
|7.092
|24
|24
|% 100
|5.858
|5.751
|% 83
|Çumra
|% 79,13
|% 20,87
|31.833
|8.394
|45.293
|146
|146
|% 100
|41.016
|40.227
|% 91
|Derbent
|% 68,85
|% 31,15
|2.029
|918
|3.330
|16
|16
|% 100
|3.033
|2.947
|% 91
|Derebucak
|% 70,85
|% 29,15
|2.657
|1.093
|5.244
|19
|19
|% 100
|3.893
|3.750
|% 74
|Doğanhisar
|% 64,11
|% 35,89
|7.106
|3.978
|13.434
|44
|44
|% 100
|11.668
|11.084
|% 87
|Emirgazi
|% 62,82
|% 37,18
|2.896
|1.714
|5.706
|23
|23
|% 100
|4.736
|4.610
|% 83
|Ereğli
|% 52,69
|% 47,31
|43.864
|39.387
|101.134
|290
|284
|% 98
|84.890
|83.251
|% 86
|Güneysınır
|% 89,51
|% 10,49
|5.609
|657
|6.772
|27
|27
|% 100
|6.370
|6.266
|% 94
|Hadim
|% 74,32
|% 25,68
|5.757
|1.989
|9.047
|44
|44
|% 100
|7.936
|7.746
|% 88
|Halkapınar
|% 73,75
|% 26,25
|2.051
|730
|3.250
|19
|19
|% 100
|2.847
|2.781
|% 88
|Hüyük
|% 63,36
|% 36,64
|6.664
|3.854
|12.468
|41
|41
|% 100
|10.806
|10.518
|% 87
|Ilgın
|% 66,43
|% 33,57
|22.982
|11.612
|40.708
|132
|132
|% 100
|35.557
|34.594
|% 87
|Kadınhanı
|% 81,23
|% 18,77
|15.591
|3.602
|21.512
|90
|90
|% 100
|19.457
|19.193
|% 90
|Karapınar
|% 64,93
|% 35,07
|18.693
|10.098
|33.279
|99
|99
|% 100
|29.259
|28.791
|% 88
|Karatay
|% 84,66
|% 15,34
|149.578
|27.106
|200.330
|527
|527
|% 100
|179.403
|176.684
|% 90
|Kulu
|% 68,96
|% 31,04
|16.418
|7.391
|34.472
|113
|113
|% 100
|24.298
|23.809
|% 70
|Meram
|% 79,79
|% 20,21
|164.297
|41.621
|231.091
|607
|607
|% 100
|209.250
|205.918
|% 91
|Sarayönü
|% 81,51
|% 18,49
|13.372
|3.034
|18.623
|61
|61
|% 100
|16.695
|16.406
|% 90
|Selçuklu
|% 72,98
|% 27,02
|264.831
|98.049
|412.004
|1.038
|1.038
|% 100
|368.748
|362.880
|% 90
|Seydişehir
|% 59,29
|% 40,71
|24.463
|16.798
|47.446
|152
|152
|% 100
|42.588
|41.261
|% 90
|Taşkent
|% 73,51
|% 26,49
|2.870
|1.034
|4.609
|18
|18
|% 100
|4.007
|3.904
|% 87
|Tuzlukçu
|% 57,71
|% 42,29
|2.437
|1.786
|5.219
|21
|21
|% 100
|4.370
|4.223
|% 84
|Yalıhüyük
|% 80,26
|% 19,74
|809
|199
|1.289
|6
|6
|% 100
|1.030
|1.008
|% 80
|Yunak
|% 77,39
|% 22,61
|9.536
|2.786
|16.220
|68
|68
|% 100
|12.616
|12.322
|% 78