Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 73,21% 26,79894.001327.1951.475.5974.2874.111% 961.245.2981.221.196% 88Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9652.868% 85Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Konya
|% 73,21
|% 26,79
|894.001
|327.195
|1.475.597
|4.287
|4.111
|% 96
|1.245.298
|1.221.196
|% 88
|Ahırlı
|% 70,22
|% 29,78
|2.014
|854
|3.468
|18
|18
|% 100
|2.965
|2.868
|% 85
|Akören
|% 77
|% 23
|2.973
|888
|4.654
|18
|18
|% 100
|3.942
|3.861
|% 85
|Akşehir
|% 59,33
|% 40,67
|33.698
|23.095
|70.043
|206
|202
|% 98
|58.109
|56.793
|% 85
|Altınekin
|% 86,73
|% 13,27
|7.652
|1.171
|9.611
|43
|43
|% 100
|8.932
|8.823
|% 93
|Beyşehir
|% 70,16
|% 29,84
|25.552
|10.868
|52.207
|168
|137
|% 82
|38.495
|36.420
|% 90
|Bozkır
|% 72,76
|% 27,24
|11.873
|4.444
|19.537
|80
|80
|% 100
|16.770
|16.317
|% 86
|Cihanbeyli
|% 59,99
|% 40,01
|16.056
|10.709
|36.505
|129
|126
|% 98
|27.260
|26.765
|% 77
|Çeltik
|% 70,2
|% 29,8
|4.037
|1.714
|7.092
|24
|24
|% 100
|5.858
|5.751
|% 83
|Çumra
|% 79,26
|% 20,74
|31.610
|8.270
|45.293
|146
|145
|% 99
|40.654
|39.880
|% 91
|Derbent
|% 68,85
|% 31,15
|2.029
|918
|3.330
|16
|16
|% 100
|3.033
|2.947
|% 91
|Derebucak
|% 70,85
|% 29,15
|2.657
|1.093
|5.244
|19
|19
|% 100
|3.893
|3.750
|% 74
|Doğanhisar
|% 64,19
|% 35,81
|6.972
|3.890
|13.434
|44
|43
|% 98
|11.420
|10.862
|% 87
|Emirgazi
|% 62,82
|% 37,18
|2.896
|1.714
|5.706
|23
|23
|% 100
|4.736
|4.610
|% 83
|Ereğli
|% 53,03
|% 46,97
|38.845
|34.406
|101.134
|290
|246
|% 85
|74.628
|73.251
|% 86
|Güneysınır
|% 89,51
|% 10,49
|5.607
|657
|6.772
|27
|27
|% 100
|6.367
|6.264
|% 94
|Hadim
|% 75,32
|% 24,68
|5.596
|1.834
|9.047
|44
|42
|% 95
|7.610
|7.430
|% 88
|Halkapınar
|% 73,75
|% 26,25
|2.051
|730
|3.250
|19
|19
|% 100
|2.847
|2.781
|% 88
|Hüyük
|% 63,35
|% 36,65
|6.663
|3.854
|12.468
|41
|41
|% 100
|10.807
|10.517
|% 87
|Ilgın
|% 67,5
|% 32,5
|20.641
|9.940
|40.708
|132
|118
|% 89
|31.376
|30.581
|% 87
|Kadınhanı
|% 81,23
|% 18,77
|15.588
|3.602
|21.512
|90
|90
|% 100
|19.456
|19.190
|% 90
|Karapınar
|% 64,93
|% 35,07
|18.693
|10.096
|33.279
|99
|99
|% 100
|29.257
|28.789
|% 88
|Karatay
|% 84,64
|% 15,36
|145.249
|26.365
|200.330
|527
|510
|% 97
|174.274
|171.614
|% 90
|Kulu
|% 68,94
|% 31,06
|16.355
|7.368
|34.472
|113
|112
|% 99
|24.210
|23.723
|% 71
|Meram
|% 79,79
|% 20,21
|164.293
|41.621
|231.091
|607
|607
|% 100
|209.268
|205.914
|% 91
|Sarayönü
|% 82,01
|% 17,99
|13.474
|2.955
|18.623
|61
|61
|% 100
|16.780
|16.429
|% 90
|Selçuklu
|% 73,2
|% 26,8
|251.428
|92.061
|412.004
|1.038
|984
|% 95
|348.998
|343.489
|% 89
|Seydişehir
|% 59,44
|% 40,56
|23.847
|16.273
|47.446
|152
|148
|% 97
|41.335
|40.120
|% 90
|Taşkent
|% 73,51
|% 26,49
|2.870
|1.034
|4.609
|18
|18
|% 100
|4.002
|3.904
|% 87
|Tuzlukçu
|% 57,71
|% 42,29
|2.437
|1.786
|5.219
|21
|21
|% 100
|4.370
|4.223
|% 84
|Yalıhüyük
|% 80,26
|% 19,74
|809
|199
|1.289
|6
|6
|% 100
|1.030
|1.008
|% 80
|Yunak
|% 77,39
|% 22,61
|9.536
|2.786
|16.220
|68
|68
|% 100
|12.616
|12.322
|% 78