Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 73,21% 26,79894.001327.1951.475.5974.2874.111% 961.245.2981.221.196% 88Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9652.868% 85Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Konya% 73,21% 26,79894.001327.1951.475.5974.2874.111% 961.245.2981.221.196% 88
Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9652.868% 85
Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.9423.861% 85
Akşehir% 59,33% 40,6733.69823.09570.043206202% 9858.10956.793% 85
Altınekin% 86,73% 13,277.6521.1719.6114343% 1008.9328.823% 93
Beyşehir% 70,16% 29,8425.55210.86852.207168137% 8238.49536.420% 90
Bozkır% 72,76% 27,2411.8734.44419.5378080% 10016.77016.317% 86
Cihanbeyli% 59,99% 40,0116.05610.70936.505129126% 9827.26026.765% 77
Çeltik% 70,2% 29,84.0371.7147.0922424% 1005.8585.751% 83
Çumra% 79,26% 20,7431.6108.27045.293146145% 9940.65439.880% 91
Derbent% 68,85% 31,152.0299183.3301616% 1003.0332.947% 91
Derebucak% 70,85% 29,152.6571.0935.2441919% 1003.8933.750% 74
Doğanhisar% 64,19% 35,816.9723.89013.4344443% 9811.42010.862% 87
Emirgazi% 62,82% 37,182.8961.7145.7062323% 1004.7364.610% 83
Ereğli% 53,03% 46,9738.84534.406101.134290246% 8574.62873.251% 86
Güneysınır% 89,51% 10,495.6076576.7722727% 1006.3676.264% 94
Hadim% 75,32% 24,685.5961.8349.0474442% 957.6107.430% 88
Halkapınar% 73,75% 26,252.0517303.2501919% 1002.8472.781% 88
Hüyük% 63,35% 36,656.6633.85412.4684141% 10010.80710.517% 87
Ilgın% 67,5% 32,520.6419.94040.708132118% 8931.37630.581% 87
Kadınhanı% 81,23% 18,7715.5883.60221.5129090% 10019.45619.190% 90
Karapınar% 64,93% 35,0718.69310.09633.2799999% 10029.25728.789% 88
Karatay% 84,64% 15,36145.24926.365200.330527510% 97174.274171.614% 90
Kulu% 68,94% 31,0616.3557.36834.472113112% 9924.21023.723% 71
Meram% 79,79% 20,21164.29341.621231.091607607% 100209.268205.914% 91
Sarayönü% 82,01% 17,9913.4742.95518.6236161% 10016.78016.429% 90
Selçuklu% 73,2% 26,8251.42892.061412.0041.038984% 95348.998343.489% 89
Seydişehir% 59,44% 40,5623.84716.27347.446152148% 9741.33540.120% 90
Taşkent% 73,51% 26,492.8701.0344.6091818% 1004.0023.904% 87
Tuzlukçu% 57,71% 42,292.4371.7865.2192121% 1004.3704.223% 84
Yalıhüyük% 80,26% 19,748091991.28966% 1001.0301.008% 80
Yunak% 77,39% 22,619.5362.78616.2206868% 10012.61612.322% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Halkapınar, Güneysınır, Seydişehir, Doğanhisar, Cihanbeyli, Altınekin, Derebucak, Yalıhüyük, Karapınar