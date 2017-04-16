Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 56,71% 43,29644.011491.6751.301.3553.4943.467% 991.155.3641.135.686% 90Başiskele% 66,6% 33,437.81118.96362.871174174% 10057.73256.774% 92Çayırova% 59,93% 40,0744.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 56,71% 43,29644.011491.6751.301.3553.4943.467% 991.155.3641.135.686% 90
Başiskele% 66,6% 33,437.81118.96362.871174174% 10057.73256.774% 92
Çayırova% 59,93% 40,0744.12029.50284.290212212% 10075.20873.622% 89
Darıca% 57,59% 42,4163.91847.070133.726335316% 94112.807110.988% 90
Derince% 52,43% 47,5746.96342.616101.492265265% 10091.09489.579% 90
Dilovası% 60,63% 39,3715.47810.05030.0657979% 10026.24425.528% 87
Gebze% 60,11% 39,89134.04888.959252.542638638% 100226.525223.007% 90
Gölcük% 54,66% 45,3455.06945.677114.073303303% 100102.251100.746% 90
İzmit% 49,83% 50,17109.615110.368252.790689681% 99223.710219.983% 90
Kandıra% 61,99% 38,0120.02012.27537.174170170% 10033.02732.295% 89
Karamürsel% 56,57% 43,4320.23315.53142.114124124% 10036.39135.764% 86
Kartepe% 62,77% 37,2344.35426.30579.297212212% 10071.92370.659% 91
Körfez% 54,15% 45,8552.38244.359110.921293293% 10098.45296.741% 89

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