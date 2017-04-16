Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 61,42% 38,5888.07355.3231.301.3553.494520% 15145.695143.396% 88Başiskele% 66,62% 33,384.9222.46662.87117433% 197.4887.388% 72Çayırova% 62,68% 37,323.4772.07084.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 61,42% 38,5888.07355.3231.301.3553.494520% 15145.695143.396% 88
Başiskele% 66,62% 33,384.9222.46662.87117433% 197.4887.388% 72
Çayırova% 62,68% 37,323.4772.07084.29021216% 85.6295.547% 89
Darıca% 58,2% 41,88.2195.903133.72633541% 1214.33214.122% 89
Derince% 54,76% 45,2410.9379.036101.49226560% 2320.29419.973% 89
Dilovası% 60,31% 39,692.3311.53430.0657912% 153.9723.865% 88
Gebze% 65,59% 34,4111.5836.076252.54263852% 817.92217.659% 90
Gölcük% 63,73% 36,277.1414.064114.07330336% 1211.35611.205% 91
İzmit% 59,21% 40,7913.8049.510252.79068988% 1323.72123.314% 89
Kandıra% 63,41% 36,599.2715.34937.17417086% 5114.78914.620% 88
Karamürsel% 62,21% 37,794.4922.72942.11412430% 247.3057.221% 88
Kartepe% 64,38% 35,629.7075.37079.29721250% 2415.34815.077% 91
Körfez% 64,29% 35,712.1891.216110.92129316% 53.5393.405% 76
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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