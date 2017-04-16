Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 61,42% 38,5888.07355.3231.301.3553.494520% 15145.695143.396% 88Başiskele% 66,62% 33,384.9222.46662.87117433% 197.4887.388% 72Çayırova% 62,68% 37,323.4772.07084.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kocaeli
|% 61,42
|% 38,58
|88.073
|55.323
|1.301.355
|3.494
|520
|% 15
|145.695
|143.396
|% 88
|Başiskele
|% 66,62
|% 33,38
|4.922
|2.466
|62.871
|174
|33
|% 19
|7.488
|7.388
|% 72
|Çayırova
|% 62,68
|% 37,32
|3.477
|2.070
|84.290
|212
|16
|% 8
|5.629
|5.547
|% 89
|Darıca
|% 58,2
|% 41,8
|8.219
|5.903
|133.726
|335
|41
|% 12
|14.332
|14.122
|% 89
|Derince
|% 54,76
|% 45,24
|10.937
|9.036
|101.492
|265
|60
|% 23
|20.294
|19.973
|% 89
|Dilovası
|% 60,31
|% 39,69
|2.331
|1.534
|30.065
|79
|12
|% 15
|3.972
|3.865
|% 88
|Gebze
|% 65,59
|% 34,41
|11.583
|6.076
|252.542
|638
|52
|% 8
|17.922
|17.659
|% 90
|Gölcük
|% 63,73
|% 36,27
|7.141
|4.064
|114.073
|303
|36
|% 12
|11.356
|11.205
|% 91
|İzmit
|% 59,21
|% 40,79
|13.804
|9.510
|252.790
|689
|88
|% 13
|23.721
|23.314
|% 89
|Kandıra
|% 63,41
|% 36,59
|9.271
|5.349
|37.174
|170
|86
|% 51
|14.789
|14.620
|% 88
|Karamürsel
|% 62,21
|% 37,79
|4.492
|2.729
|42.114
|124
|30
|% 24
|7.305
|7.221
|% 88
|Kartepe
|% 64,38
|% 35,62
|9.707
|5.370
|79.297
|212
|50
|% 24
|15.348
|15.077
|% 91
|Körfez
|% 64,29
|% 35,71
|2.189
|1.216
|110.921
|293
|16
|% 5
|3.539
|3.405
|% 76