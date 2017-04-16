Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 64,56% 35,4432.28917.7231.301.3553.494216% 650.75950.012% 85Başiskele% 70,78% 29,221.90478662.87117418% 102.7132.690% 53Çayırova% 67,4% 32,61.17056684.2902125% 21.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kocaeli
|% 64,56
|% 35,44
|32.289
|17.723
|1.301.355
|3.494
|216
|% 6
|50.759
|50.012
|% 85
|Başiskele
|% 70,78
|% 29,22
|1.904
|786
|62.871
|174
|18
|% 10
|2.713
|2.690
|% 53
|Çayırova
|% 67,4
|% 32,6
|1.170
|566
|84.290
|212
|5
|% 2
|1.754
|1.736
|% 90
|Darıca
|% 62,88
|% 37,12
|1.626
|960
|133.726
|335
|8
|% 2
|2.616
|2.586
|% 89
|Derince
|% 56,73
|% 43,27
|4.571
|3.487
|101.492
|265
|25
|% 9
|8.198
|8.058
|% 90
|Dilovası
|% 61,35
|% 38,65
|800
|504
|30.065
|79
|4
|% 5
|1.337
|1.304
|% 88
|Gebze
|% 68,32
|% 31,68
|1.917
|889
|252.542
|638
|9
|% 1
|2.842
|2.806
|% 91
|Gölcük
|% 65,42
|% 34,58
|3.470
|1.834
|114.073
|303
|17
|% 6
|5.378
|5.304
|% 91
|İzmit
|% 62,98
|% 37,02
|5.702
|3.351
|252.790
|689
|41
|% 6
|9.241
|9.053
|% 86
|Kandıra
|% 67,81
|% 32,19
|5.305
|2.518
|37.174
|170
|51
|% 30
|7.907
|7.823
|% 85
|Karamürsel
|% 67,56
|% 32,44
|2.414
|1.159
|42.114
|124
|19
|% 15
|3.605
|3.573
|% 90
|Kartepe
|% 65,99
|% 34,01
|2.963
|1.527
|79.297
|212
|16
|% 8
|4.569
|4.490
|% 92
|Körfez
|% 75,89
|% 24,11
|447
|142
|110.921
|293
|3
|% 1
|599
|589
|% 67