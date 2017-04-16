Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 64,56% 35,4432.28917.7231.301.3553.494216% 650.75950.012% 85Başiskele% 70,78% 29,221.90478662.87117418% 102.7132.690% 53Çayırova% 67,4% 32,61.17056684.2902125% 21.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 64,56% 35,4432.28917.7231.301.3553.494216% 650.75950.012% 85
Başiskele% 70,78% 29,221.90478662.87117418% 102.7132.690% 53
Çayırova% 67,4% 32,61.17056684.2902125% 21.7541.736% 90
Darıca% 62,88% 37,121.626960133.7263358% 22.6162.586% 89
Derince% 56,73% 43,274.5713.487101.49226525% 98.1988.058% 90
Dilovası% 61,35% 38,6580050430.065794% 51.3371.304% 88
Gebze% 68,32% 31,681.917889252.5426389% 12.8422.806% 91
Gölcük% 65,42% 34,583.4701.834114.07330317% 65.3785.304% 91
İzmit% 62,98% 37,025.7023.351252.79068941% 69.2419.053% 86
Kandıra% 67,81% 32,195.3052.51837.17417051% 307.9077.823% 85
Karamürsel% 67,56% 32,442.4141.15942.11412419% 153.6053.573% 90
Kartepe% 65,99% 34,012.9631.52779.29721216% 84.5694.490% 92
Körfez% 75,89% 24,11447142110.9212933% 1599589% 67
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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