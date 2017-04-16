Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 73,89% 26,118693071.301.3553.49412% 01.1901.176% 73Başiskele% 0% 00062.8711740% 000% 0Çayırova% 0% 00084.2902120% 000% 0Darıca% 79,37% 20,6325065133.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kocaeli
|% 73,89
|% 26,11
|869
|307
|1.301.355
|3.494
|12
|% 0
|1.190
|1.176
|% 73
|Başiskele
|% 0
|% 0
|0
|0
|62.871
|174
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çayırova
|% 0
|% 0
|0
|0
|84.290
|212
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Darıca
|% 79,37
|% 20,63
|250
|65
|133.726
|335
|1
|% 0
|315
|315
|% 100
|Derince
|% 74,63
|% 25,37
|50
|17
|101.492
|265
|1
|% 0
|72
|67
|% 92
|Dilovası
|% 0
|% 0
|0
|0
|30.065
|79
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Gebze
|% 65,85
|% 34,15
|54
|28
|252.542
|638
|1
|% 0
|83
|82
|% 102
|Gölcük
|% 0
|% 0
|0
|0
|114.073
|303
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|İzmit
|% 0
|% 0
|0
|0
|252.790
|689
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kandıra
|% 74,95
|% 25,05
|389
|130
|37.174
|170
|7
|% 4
|522
|519
|% 55
|Karamürsel
|% 65,28
|% 34,72
|126
|67
|42.114
|124
|2
|% 2
|198
|193
|% 93
|Kartepe
|% 0
|% 0
|0
|0
|79.297
|212
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Körfez
|% 0
|% 0
|0
|0
|110.921
|293
|0
|% 0
|0
|0
|% 0