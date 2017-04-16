Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 73,89% 26,118693071.301.3553.49412% 01.1901.176% 73Başiskele% 0% 00062.8711740% 000% 0Çayırova% 0% 00084.2902120% 000% 0Darıca% 79,37% 20,6325065133.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 73,89% 26,118693071.301.3553.49412% 01.1901.176% 73
Başiskele% 0% 00062.8711740% 000% 0
Çayırova% 0% 00084.2902120% 000% 0
Darıca% 79,37% 20,6325065133.7263351% 0315315% 100
Derince% 74,63% 25,375017101.4922651% 07267% 92
Dilovası% 0% 00030.065790% 000% 0
Gebze% 65,85% 34,155428252.5426381% 08382% 102
Gölcük% 0% 000114.0733030% 000% 0
İzmit% 0% 000252.7906890% 000% 0
Kandıra% 74,95% 25,0538913037.1741707% 4522519% 55
Karamürsel% 65,28% 34,721266742.1141242% 2198193% 93
Kartepe% 0% 00079.2972120% 000% 0
Körfez% 0% 000110.9212930% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Karamürsel, Başiskele, Dilovası, Çayırova, Kocaeli, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Darıca