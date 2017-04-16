Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,65% 71,3564.283160.088270.019806758% 94227.893224.371% 90Merkez% 33,14% 66,8619.60039.54970.585206198% 9660.04359.149% 88Babaeski% 22,71% 77,297.34624.99938.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 28,65
|% 71,35
|64.283
|160.088
|270.019
|806
|758
|% 94
|227.893
|224.371
|% 90
|Merkez
|% 33,14
|% 66,86
|19.600
|39.549
|70.585
|206
|198
|% 96
|60.043
|59.149
|% 88
|Babaeski
|% 22,71
|% 77,29
|7.346
|24.999
|38.604
|117
|110
|% 94
|32.864
|32.345
|% 90
|Demirköy
|% 44,63
|% 55,37
|2.455
|3.046
|6.508
|28
|28
|% 100
|5.638
|5.501
|% 87
|Kofçaz
|% 35,98
|% 64,02
|657
|1.169
|2.085
|18
|18
|% 100
|1.877
|1.826
|% 90
|Lüleburgaz
|% 26,7
|% 73,3
|25.210
|69.221
|111.981
|307
|289
|% 94
|95.805
|94.431
|% 91
|Pehlivanköy
|% 28,54
|% 71,46
|811
|2.031
|3.223
|13
|13
|% 100
|2.887
|2.842
|% 90
|Pınarhisar
|% 30,4
|% 69,6
|3.935
|9.007
|14.798
|47
|47
|% 100
|13.180
|12.942
|% 89
|Vize
|% 27,84
|% 72,16
|4.269
|11.066
|22.235
|70
|55
|% 79
|15.599
|15.335
|% 89