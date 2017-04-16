Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,65% 71,3564.283160.088270.019806758% 94227.893224.371% 90Merkez% 33,14% 66,8619.60039.54970.585206198% 9660.04359.149% 88Babaeski% 22,71% 77,297.34624.99938.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 28,65% 71,3564.283160.088270.019806758% 94227.893224.371% 90
Merkez% 33,14% 66,8619.60039.54970.585206198% 9660.04359.149% 88
Babaeski% 22,71% 77,297.34624.99938.604117110% 9432.86432.345% 90
Demirköy% 44,63% 55,372.4553.0466.5082828% 1005.6385.501% 87
Kofçaz% 35,98% 64,026571.1692.0851818% 1001.8771.826% 90
Lüleburgaz% 26,7% 73,325.21069.221111.981307289% 9495.80594.431% 91
Pehlivanköy% 28,54% 71,468112.0313.2231313% 1002.8872.842% 90
Pınarhisar% 30,4% 69,63.9359.00714.7984747% 10013.18012.942% 89
Vize% 27,84% 72,164.26911.06622.2357055% 7915.59915.335% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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