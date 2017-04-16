Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 62,48% 37,5292.36355.461197.697667615% 92150.122147.824% 85Merkez% 61,88% 38,1264.80739.925146.280380328% 86106.307104.732% 84Bahşili% 72,58% 27,423.2061.2115.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırıkkale% 62,48% 37,5292.36355.461197.697667615% 92150.122147.824% 85
Merkez% 61,88% 38,1264.80739.925146.280380328% 86106.307104.732% 84
Bahşili% 72,58% 27,423.2061.2115.0541818% 1004.4774.417% 89
Balışeyh% 65,14% 34,862.4091.2894.3313333% 1003.7453.698% 86
Çelebi% 72,54% 27,461.0303901.7441717% 1001.4281.420% 82
Delice% 64,34% 35,663.5941.9926.6515656% 1005.6945.586% 86
Karakeçili% 78,21% 21,791.6914712.4181010% 1002.1942.162% 91
Keskin% 63,26% 36,746.9224.02113.4137979% 10011.15010.943% 83
Sulakyurt% 58,4% 41,62.5451.8135.1533535% 1004.4124.358% 86
Yahşihan% 58,61% 41,396.1594.34912.6533939% 10010.71510.508% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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