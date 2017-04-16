Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 62,48% 37,5292.36355.461197.697667615% 92150.122147.824% 85Merkez% 61,88% 38,1264.80739.925146.280380328% 86106.307104.732% 84Bahşili% 72,58% 27,423.2061.2115.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırıkkale
|% 62,48
|% 37,52
|92.363
|55.461
|197.697
|667
|615
|% 92
|150.122
|147.824
|% 85
|Merkez
|% 61,88
|% 38,12
|64.807
|39.925
|146.280
|380
|328
|% 86
|106.307
|104.732
|% 84
|Bahşili
|% 72,58
|% 27,42
|3.206
|1.211
|5.054
|18
|18
|% 100
|4.477
|4.417
|% 89
|Balışeyh
|% 65,14
|% 34,86
|2.409
|1.289
|4.331
|33
|33
|% 100
|3.745
|3.698
|% 86
|Çelebi
|% 72,54
|% 27,46
|1.030
|390
|1.744
|17
|17
|% 100
|1.428
|1.420
|% 82
|Delice
|% 64,34
|% 35,66
|3.594
|1.992
|6.651
|56
|56
|% 100
|5.694
|5.586
|% 86
|Karakeçili
|% 78,21
|% 21,79
|1.691
|471
|2.418
|10
|10
|% 100
|2.194
|2.162
|% 91
|Keskin
|% 63,26
|% 36,74
|6.922
|4.021
|13.413
|79
|79
|% 100
|11.150
|10.943
|% 83
|Sulakyurt
|% 58,4
|% 41,6
|2.545
|1.813
|5.153
|35
|35
|% 100
|4.412
|4.358
|% 86
|Yahşihan
|% 58,61
|% 41,39
|6.159
|4.349
|12.653
|39
|39
|% 100
|10.715
|10.508
|% 85