Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 71,89% 28,113.0971.211197.69766736% 54.3804.308% 82Merkez% 70,21% 29,791.798763146.28038011% 32.6102.561% 83Bahşili% 87,42% 12,58139205.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırıkkale% 71,89% 28,113.0971.211197.69766736% 54.3804.308% 82
Merkez% 70,21% 29,791.798763146.28038011% 32.6102.561% 83
Bahşili% 87,42% 12,58139205.054182% 11160159% 86
Balışeyh% 0% 0004.331330% 000% 0
Çelebi% 74,38% 25,623311141.744174% 24449445% 74
Delice% 69,85% 30,1595416.651563% 5140136% 90
Karakeçili% 78,49% 21,51146402.418102% 20187186% 91
Keskin% 75,77% 24,2341913413.4137911% 14560553% 79
Sulakyurt% 56% 4456445.153352% 6101100% 78
Yahşihan% 67,26% 32,741135512.653391% 3173168% 96
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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