Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 71,89% 28,113.0971.211197.69766736% 54.3804.308% 82Merkez% 70,21% 29,791.798763146.28038011% 32.6102.561% 83Bahşili% 87,42% 12,58139205.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırıkkale
|% 71,89
|% 28,11
|3.097
|1.211
|197.697
|667
|36
|% 5
|4.380
|4.308
|% 82
|Merkez
|% 70,21
|% 29,79
|1.798
|763
|146.280
|380
|11
|% 3
|2.610
|2.561
|% 83
|Bahşili
|% 87,42
|% 12,58
|139
|20
|5.054
|18
|2
|% 11
|160
|159
|% 86
|Balışeyh
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.331
|33
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çelebi
|% 74,38
|% 25,62
|331
|114
|1.744
|17
|4
|% 24
|449
|445
|% 74
|Delice
|% 69,85
|% 30,15
|95
|41
|6.651
|56
|3
|% 5
|140
|136
|% 90
|Karakeçili
|% 78,49
|% 21,51
|146
|40
|2.418
|10
|2
|% 20
|187
|186
|% 91
|Keskin
|% 75,77
|% 24,23
|419
|134
|13.413
|79
|11
|% 14
|560
|553
|% 79
|Sulakyurt
|% 56
|% 44
|56
|44
|5.153
|35
|2
|% 6
|101
|100
|% 78
|Yahşihan
|% 67,26
|% 32,74
|113
|55
|12.653
|39
|1
|% 3
|173
|168
|% 96