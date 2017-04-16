Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,24% 35,7644.41224.71981.705334334% 10070.13569.131% 86Merkez% 61,72% 38,2834.76621.56266.849231231% 10057.21156.328% 86Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kilis% 64,24% 35,7644.41224.71981.705334334% 10070.13569.131% 86
Merkez% 61,72% 38,2834.76621.56266.849231231% 10057.21156.328% 86
Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.5752727% 1002.9212.921% 82
Musabeyli% 81,45% 18,555.7681.3148.0125353% 1007.1887.082% 90
Polateli% 70,5% 29,51.9748263.2692323% 1002.8152.800% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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