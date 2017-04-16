Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,24% 35,7644.41224.71981.705334334% 10070.13569.131% 86Merkez% 61,72% 38,2834.76621.56266.849231231% 10057.21156.328% 86Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kilis
|% 64,24
|% 35,76
|44.412
|24.719
|81.705
|334
|334
|% 100
|70.135
|69.131
|% 86
|Merkez
|% 61,72
|% 38,28
|34.766
|21.562
|66.849
|231
|231
|% 100
|57.211
|56.328
|% 86
|Elbeyli
|% 65,18
|% 34,82
|1.904
|1.017
|3.575
|27
|27
|% 100
|2.921
|2.921
|% 82
|Musabeyli
|% 81,45
|% 18,55
|5.768
|1.314
|8.012
|53
|53
|% 100
|7.188
|7.082
|% 90
|Polateli
|% 70,5
|% 29,5
|1.974
|826
|3.269
|23
|23
|% 100
|2.815
|2.800
|% 86