Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,45% 35,5542.49323.44081.705334320% 9666.99865.933% 86Merkez% 61,82% 38,1832.84220.28666.849231217% 9454.08153.128% 86Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kilis% 64,45% 35,5542.49323.44081.705334320% 9666.99865.933% 86
Merkez% 61,82% 38,1832.84220.28666.849231217% 9454.08153.128% 86
Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.5752727% 1002.9212.921% 82
Musabeyli% 81,48% 18,525.7741.3128.0125353% 1007.1947.086% 90
Polateli% 70,51% 29,491.9738253.2692323% 1002.8022.798% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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