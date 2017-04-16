Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,45% 35,5542.49323.44081.705334320% 9666.99865.933% 86Merkez% 61,82% 38,1832.84220.28666.849231217% 9454.08153.128% 86Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kilis
|% 64,45
|% 35,55
|42.493
|23.440
|81.705
|334
|320
|% 96
|66.998
|65.933
|% 86
|Merkez
|% 61,82
|% 38,18
|32.842
|20.286
|66.849
|231
|217
|% 94
|54.081
|53.128
|% 86
|Elbeyli
|% 65,18
|% 34,82
|1.904
|1.017
|3.575
|27
|27
|% 100
|2.921
|2.921
|% 82
|Musabeyli
|% 81,48
|% 18,52
|5.774
|1.312
|8.012
|53
|53
|% 100
|7.194
|7.086
|% 90
|Polateli
|% 70,51
|% 29,49
|1.973
|825
|3.269
|23
|23
|% 100
|2.802
|2.798
|% 86