Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,7% 35,338.68321.10381.705334294% 8861.04359.786% 86Merkez% 61,8% 38,229.03217.94966.849231191% 8348.13046.981% 86Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.5752727% 1002.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kilis% 64,7% 35,338.68321.10381.705334294% 8861.04359.786% 86
Merkez% 61,8% 38,229.03217.94966.849231191% 8348.13046.981% 86
Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.5752727% 1002.9212.921% 82
Musabeyli% 81,48% 18,525.7741.3128.0125353% 1007.1947.086% 90
Polateli% 70,51% 29,491.9738253.2692323% 1002.7982.798% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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