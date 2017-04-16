Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,7% 35,338.68321.10381.705334294% 8861.04359.786% 86Merkez% 61,8% 38,229.03217.94966.849231191% 8348.13046.981% 86Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.5752727% 1002.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kilis
|% 64,7
|% 35,3
|38.683
|21.103
|81.705
|334
|294
|% 88
|61.043
|59.786
|% 86
|Merkez
|% 61,8
|% 38,2
|29.032
|17.949
|66.849
|231
|191
|% 83
|48.130
|46.981
|% 86
|Elbeyli
|% 65,18
|% 34,82
|1.904
|1.017
|3.575
|27
|27
|% 100
|2.921
|2.921
|% 82
|Musabeyli
|% 81,48
|% 18,52
|5.774
|1.312
|8.012
|53
|53
|% 100
|7.194
|7.086
|% 90
|Polateli
|% 70,51
|% 29,49
|1.973
|825
|3.269
|23
|23
|% 100
|2.798
|2.798
|% 86