Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 68,06% 31,94531.577249.426932.4832.7442.616% 95791.490781.003% 89Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2234.103% 84Bünyan% 68,19% 31,8111.1465.20019.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kayseri
|% 68,06
|% 31,94
|531.577
|249.426
|932.483
|2.744
|2.616
|% 95
|791.490
|781.003
|% 89
|Akkışla
|% 54,57
|% 45,43
|2.239
|1.864
|5.012
|20
|20
|% 100
|4.223
|4.103
|% 84
|Bünyan
|% 68,19
|% 31,81
|11.146
|5.200
|19.032
|73
|73
|% 100
|16.587
|16.346
|% 87
|Develi
|% 75,6
|% 24,4
|29.278
|9.448
|45.398
|152
|152
|% 100
|39.130
|38.726
|% 86
|Felahiye
|% 59,81
|% 40,19
|1.923
|1.292
|4.589
|19
|19
|% 100
|3.295
|3.215
|% 72
|Hacılar
|% 83,16
|% 16,84
|6.855
|1.388
|8.899
|29
|29
|% 100
|8.373
|8.243
|% 94
|İncesu
|% 70,39
|% 29,61
|10.690
|4.497
|17.326
|57
|57
|% 100
|15.549
|15.187
|% 90
|Kocasinan
|% 67,52
|% 32,48
|161.205
|77.536
|268.823
|719
|719
|% 100
|241.972
|238.741
|% 90
|Melikgazi
|% 68,95
|% 31,05
|211.611
|95.277
|372.703
|961
|888
|% 92
|310.728
|306.888
|% 90
|Özvatan
|% 65
|% 35
|1.636
|881
|3.189
|14
|14
|% 100
|2.562
|2.517
|% 80
|Pınarbaşı
|% 57,3
|% 42,7
|6.920
|5.156
|16.934
|140
|125
|% 89
|12.259
|12.076
|% 81
|Sarıoğlan
|% 65,37
|% 34,63
|5.613
|2.973
|10.506
|45
|45
|% 100
|8.779
|8.586
|% 84
|Sarız
|% 53,9
|% 46,1
|3.126
|2.674
|7.385
|48
|48
|% 100
|5.885
|5.800
|% 80
|Talas
|% 59,67
|% 40,33
|43.886
|29.661
|98.651
|258
|218
|% 84
|74.389
|73.547
|% 89
|Tomarza
|% 72,64
|% 27,36
|10.029
|3.777
|16.234
|76
|76
|% 100
|14.003
|13.806
|% 86
|Yahyalı
|% 82,93
|% 17,07
|18.800
|3.869
|25.774
|86
|86
|% 100
|23.015
|22.669
|% 89
|Yeşilhisar
|% 62,73
|% 37,27
|6.620
|3.933
|12.028
|47
|47
|% 100
|10.741
|10.553
|% 89