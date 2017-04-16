Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 68,06% 31,94531.577249.426932.4832.7442.616% 95791.490781.003% 89Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2234.103% 84Bünyan% 68,19% 31,8111.1465.20019.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri% 68,06% 31,94531.577249.426932.4832.7442.616% 95791.490781.003% 89
Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2234.103% 84
Bünyan% 68,19% 31,8111.1465.20019.0327373% 10016.58716.346% 87
Develi% 75,6% 24,429.2789.44845.398152152% 10039.13038.726% 86
Felahiye% 59,81% 40,191.9231.2924.5891919% 1003.2953.215% 72
Hacılar% 83,16% 16,846.8551.3888.8992929% 1008.3738.243% 94
İncesu% 70,39% 29,6110.6904.49717.3265757% 10015.54915.187% 90
Kocasinan% 67,52% 32,48161.20577.536268.823719719% 100241.972238.741% 90
Melikgazi% 68,95% 31,05211.61195.277372.703961888% 92310.728306.888% 90
Özvatan% 65% 351.6368813.1891414% 1002.5622.517% 80
Pınarbaşı% 57,3% 42,76.9205.15616.934140125% 8912.25912.076% 81
Sarıoğlan% 65,37% 34,635.6132.97310.5064545% 1008.7798.586% 84
Sarız% 53,9% 46,13.1262.6747.3854848% 1005.8855.800% 80
Talas% 59,67% 40,3343.88629.66198.651258218% 8474.38973.547% 89
Tomarza% 72,64% 27,3610.0293.77716.2347676% 10014.00313.806% 86
Yahyalı% 82,93% 17,0718.8003.86925.7748686% 10023.01522.669% 89
Yeşilhisar% 62,73% 37,276.6203.93312.0284747% 10010.74110.553% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Yeşilhisar, Melikgazi, Kocasinan, Sarıoğlan, Felahiye, Yahyalı, Tomarza, Akkışla, Kayseri
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