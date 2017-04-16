Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 50,99% 49,0170.89168.148181.880692692% 100142.019139.039% 78Merkez% 42,15% 57,8523.84132.71971.840226226% 10057.49656.560% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kars% 50,99% 49,0170.89168.148181.880692692% 100142.019139.039% 78
Merkez% 42,15% 57,8523.84132.71971.840226226% 10057.49656.560% 80
Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.3143636% 1005.4635.395% 75
Arpaçay% 58,45% 41,555.3953.83512.1625858% 1009.3429.230% 77
Digor% 28,67% 71,332.8717.14413.7845959% 10010.61510.015% 77
Kağızman% 58,32% 41,6812.1968.71828.173112112% 10021.32920.914% 76
Sarıkamış% 68,66% 31,3413.3216.08026.296100100% 10019.85919.401% 76
Selim% 64,75% 35,257.6814.18215.1896868% 10012.14911.863% 80
Susuz% 44,14% 55,862.4993.1627.1223333% 1005.7665.661% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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