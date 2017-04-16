Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,85% 36,1594.13553.307171.482590590% 100151.223147.442% 88Merkez% 66,35% 33,6574.97738.030129.085410410% 100115.423113.007% 89Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 63,85% 36,1594.13553.307171.482590590% 100151.223147.442% 88
Merkez% 66,35% 33,6574.97738.030129.085410410% 100115.423113.007% 89
Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.4983434% 1005.3995.277% 83
Başyayla% 77,66% 22,341.8775402.7301212% 1002.4802.417% 91
Ermenek% 51,81% 48,199.0438.41121.5948787% 10018.20217.454% 84
Kazımkarabekir% 68% 321.8258593.1061414% 1002.7442.684% 88
Sarıveliler% 50,86% 49,143.3583.2458.4693333% 1006.9756.603% 82

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