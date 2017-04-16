Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,58% 36,4288.96750.955171.482590565% 96143.254139.922% 87Merkez% 66,06% 33,9469.81635.872129.085410385% 94107.727105.688% 89Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 63,58% 36,4288.96750.955171.482590565% 96143.254139.922% 87
Merkez% 66,06% 33,9469.81635.872129.085410385% 94107.727105.688% 89
Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.4983434% 1005.3995.277% 83
Başyayla% 77,67% 22,331.8785402.7301212% 1002.4812.418% 91
Ermenek% 51,98% 48,028.9918.30721.5948787% 10017.97717.298% 83
Kazımkarabekir% 68% 321.8258593.1061414% 1002.7442.684% 88
Sarıveliler% 51,88% 48,123.4023.1558.4693333% 1006.9266.557% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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