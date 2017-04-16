Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,58% 36,4288.96750.955171.482590565% 96143.254139.922% 87Merkez% 66,06% 33,9469.81635.872129.085410385% 94107.727105.688% 89Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 63,58
|% 36,42
|88.967
|50.955
|171.482
|590
|565
|% 96
|143.254
|139.922
|% 87
|Merkez
|% 66,06
|% 33,94
|69.816
|35.872
|129.085
|410
|385
|% 94
|107.727
|105.688
|% 89
|Ayrancı
|% 57,89
|% 42,11
|3.055
|2.222
|6.498
|34
|34
|% 100
|5.399
|5.277
|% 83
|Başyayla
|% 77,67
|% 22,33
|1.878
|540
|2.730
|12
|12
|% 100
|2.481
|2.418
|% 91
|Ermenek
|% 51,98
|% 48,02
|8.991
|8.307
|21.594
|87
|87
|% 100
|17.977
|17.298
|% 83
|Kazımkarabekir
|% 68
|% 32
|1.825
|859
|3.106
|14
|14
|% 100
|2.744
|2.684
|% 88
|Sarıveliler
|% 51,88
|% 48,12
|3.402
|3.155
|8.469
|33
|33
|% 100
|6.926
|6.557
|% 82