Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 61,68% 38,3268.87442.798173.150674548% 81113.904111.672% 86Merkez% 64% 3635.45019.93992.629265192% 7256.43655.389% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 61,68
|% 38,32
|68.874
|42.798
|173.150
|674
|548
|% 81
|113.904
|111.672
|% 86
|Merkez
|% 64
|% 36
|35.450
|19.939
|92.629
|265
|192
|% 72
|56.436
|55.389
|% 87
|Eflani
|% 75,69
|% 24,31
|3.926
|1.261
|6.824
|62
|62
|% 100
|5.348
|5.187
|% 78
|Eskipazar
|% 73,17
|% 26,83
|4.882
|1.790
|9.730
|65
|51
|% 78
|6.732
|6.672
|% 82
|Ovacık
|% 71,64
|% 28,36
|1.599
|633
|2.616
|44
|44
|% 100
|2.299
|2.232
|% 88
|Safranbolu
|% 54,84
|% 45,16
|18.411
|15.160
|44.763
|169
|155
|% 92
|34.115
|33.571
|% 86
|Yenice
|% 53,43
|% 46,57
|4.606
|4.015
|16.588
|69
|44
|% 64
|8.974
|8.621
|% 87