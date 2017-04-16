Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 61,68% 38,3268.87442.798173.150674548% 81113.904111.672% 86Merkez% 64% 3635.45019.93992.629265192% 7256.43655.389% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 61,68% 38,3268.87442.798173.150674548% 81113.904111.672% 86
Merkez% 64% 3635.45019.93992.629265192% 7256.43655.389% 87
Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.3485.187% 78
Eskipazar% 73,17% 26,834.8821.7909.7306551% 786.7326.672% 82
Ovacık% 71,64% 28,361.5996332.6164444% 1002.2992.232% 88
Safranbolu% 54,84% 45,1618.41115.16044.763169155% 9234.11533.571% 86
Yenice% 53,43% 46,574.6064.01516.5886944% 648.9748.621% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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