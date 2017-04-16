Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 65,96% 34,0420.14310.397173.150674237% 3531.15830.540% 85Merkez% 65,49% 34,518.0084.21992.62926554% 2012.42912.227% 88Eflani% 78,07% 21,933.1058726.8246248% 774.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 65,96
|% 34,04
|20.143
|10.397
|173.150
|674
|237
|% 35
|31.158
|30.540
|% 85
|Merkez
|% 65,49
|% 34,51
|8.008
|4.219
|92.629
|265
|54
|% 20
|12.429
|12.227
|% 88
|Eflani
|% 78,07
|% 21,93
|3.105
|872
|6.824
|62
|48
|% 77
|4.086
|3.977
|% 77
|Eskipazar
|% 74,03
|% 25,97
|1.437
|504
|9.730
|65
|18
|% 28
|1.942
|1.941
|% 80
|Ovacık
|% 71,66
|% 28,34
|1.570
|621
|2.616
|44
|43
|% 98
|2.240
|2.191
|% 87
|Safranbolu
|% 61,36
|% 38,64
|5.118
|3.223
|44.763
|169
|65
|% 38
|8.499
|8.341
|% 85
|Yenice
|% 48,58
|% 51,42
|905
|958
|16.588
|69
|9
|% 13
|1.962
|1.863
|% 87