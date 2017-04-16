Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 65,96% 34,0420.14310.397173.150674237% 3531.15830.540% 85Merkez% 65,49% 34,518.0084.21992.62926554% 2012.42912.227% 88Eflani% 78,07% 21,933.1058726.8246248% 774.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 65,96% 34,0420.14310.397173.150674237% 3531.15830.540% 85
Merkez% 65,49% 34,518.0084.21992.62926554% 2012.42912.227% 88
Eflani% 78,07% 21,933.1058726.8246248% 774.0863.977% 77
Eskipazar% 74,03% 25,971.4375049.7306518% 281.9421.941% 80
Ovacık% 71,66% 28,341.5706212.6164443% 982.2402.191% 87
Safranbolu% 61,36% 38,645.1183.22344.76316965% 388.4998.341% 85
Yenice% 48,58% 51,4290595816.588699% 131.9621.863% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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