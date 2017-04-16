Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 76,68% 23,325.1721.573173.15067499% 156.8956.745% 81Merkez% 77% 2382024592.62926513% 51.0931.065% 89Eflani% 79,36% 20,641.9074966.8246232% 522.4582.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 76,68% 23,325.1721.573173.15067499% 156.8956.745% 81
Merkez% 77% 2382024592.62926513% 51.0931.065% 89
Eflani% 79,36% 20,641.9074966.8246232% 522.4582.403% 72
Eskipazar% 73,85% 26,15257919.730654% 6348348% 72
Ovacık% 76,85% 23,157572282.6164422% 501.001985% 89
Safranbolu% 73,35% 26,651.36049444.76316927% 161.9041.854% 89
Yenice% 78,89% 21,11711916.588691% 19190% 93
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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