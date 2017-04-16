Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 76,68% 23,325.1721.573173.15067499% 156.8956.745% 81Merkez% 77% 2382024592.62926513% 51.0931.065% 89Eflani% 79,36% 20,641.9074966.8246232% 522.4582.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 76,68
|% 23,32
|5.172
|1.573
|173.150
|674
|99
|% 15
|6.895
|6.745
|% 81
|Merkez
|% 77
|% 23
|820
|245
|92.629
|265
|13
|% 5
|1.093
|1.065
|% 89
|Eflani
|% 79,36
|% 20,64
|1.907
|496
|6.824
|62
|32
|% 52
|2.458
|2.403
|% 72
|Eskipazar
|% 73,85
|% 26,15
|257
|91
|9.730
|65
|4
|% 6
|348
|348
|% 72
|Ovacık
|% 76,85
|% 23,15
|757
|228
|2.616
|44
|22
|% 50
|1.001
|985
|% 89
|Safranbolu
|% 73,35
|% 26,65
|1.360
|494
|44.763
|169
|27
|% 16
|1.904
|1.854
|% 89
|Yenice
|% 78,89
|% 21,11
|71
|19
|16.588
|69
|1
|% 1
|91
|90
|% 93