Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 34,9% 65,130.84457.538117.904422422% 10090.47688.382% 77Merkez% 32,03% 67,9719.67541.75082.004243243% 10062.78861.425% 77Aralık% 44,95% 55,054.4205.41312.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Iğdır
|% 34,9
|% 65,1
|30.844
|57.538
|117.904
|422
|422
|% 100
|90.476
|88.382
|% 77
|Merkez
|% 32,03
|% 67,97
|19.675
|41.750
|82.004
|243
|243
|% 100
|62.788
|61.425
|% 77
|Aralık
|% 44,95
|% 55,05
|4.420
|5.413
|12.737
|46
|46
|% 100
|10.035
|9.833
|% 79
|Karakoyunlu
|% 41,38
|% 58,62
|2.800
|3.967
|8.757
|30
|30
|% 100
|6.892
|6.767
|% 79
|Tuzluca
|% 38,13
|% 61,87
|3.949
|6.408
|14.406
|103
|103
|% 100
|10.761
|10.357
|% 75