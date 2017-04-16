Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 34,9% 65,130.84457.538117.904422422% 10090.47688.382% 77Merkez% 32,03% 67,9719.67541.75082.004243243% 10062.78861.425% 77Aralık% 44,95% 55,054.4205.41312.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Iğdır% 34,9% 65,130.84457.538117.904422422% 10090.47688.382% 77
Merkez% 32,03% 67,9719.67541.75082.004243243% 10062.78861.425% 77
Aralık% 44,95% 55,054.4205.41312.7374646% 10010.0359.833% 79
Karakoyunlu% 41,38% 58,622.8003.9678.7573030% 1006.8926.767% 79
Tuzluca% 38,13% 61,873.9496.40814.406103103% 10010.76110.357% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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