Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGümüşhane% 75,12% 24,8854.50918.056101.312575574% 10073.97572.565% 73Merkez% 67,54% 32,4618.8329.04936.172197196% 9928.41627.881% 79Kelkit% 83,59% 16,4115.5903.06126.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gümüşhane

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gümüşhane% 75,12% 24,8854.50918.056101.312575574% 10073.97572.565% 73
Merkez% 67,54% 32,4618.8329.04936.172197196% 9928.41627.881% 79
Kelkit% 83,59% 16,4115.5903.06126.543132132% 10018.95118.651% 71
Köse% 87,63% 12,373.0744344.7432424% 1003.5653.508% 75
Kürtün% 81,71% 18,295.8701.3149.3435959% 1007.3407.184% 79
Şiran% 74,7% 25,36.6452.25015.7659898% 1009.0978.895% 58
Torul% 69,78% 30,224.4981.9488.7466565% 1006.6066.446% 76
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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