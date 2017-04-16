Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 42,53% 57,47237.317320.641636.8581.9111.911% 100566.436557.958% 89Alpu% 60,48% 39,524.5262.9578.8744343% 1007.6257.483% 86Beylikova% 51,2% 48,82.3862.2745.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Eskişehir
|% 42,53
|% 57,47
|237.317
|320.641
|636.858
|1.911
|1.911
|% 100
|566.436
|557.958
|% 89
|Alpu
|% 60,48
|% 39,52
|4.526
|2.957
|8.874
|43
|43
|% 100
|7.625
|7.483
|% 86
|Beylikova
|% 51,2
|% 48,8
|2.386
|2.274
|5.542
|29
|29
|% 100
|4.754
|4.660
|% 86
|Çifteler
|% 51,96
|% 48,04
|4.870
|4.502
|11.602
|46
|46
|% 100
|9.600
|9.372
|% 83
|Günyüzü
|% 71,87
|% 28,13
|2.844
|1.113
|4.585
|24
|24
|% 100
|4.037
|3.957
|% 88
|Han
|% 45,59
|% 54,41
|626
|747
|1.683
|15
|15
|% 100
|1.428
|1.373
|% 85
|İnönü
|% 58,96
|% 41,04
|2.889
|2.011
|5.429
|22
|22
|% 100
|4.950
|4.900
|% 91
|Mahmudiye
|% 44,67
|% 55,33
|2.176
|2.695
|5.774
|27
|27
|% 100
|4.990
|4.871
|% 86
|Mihalgazi
|% 65,33
|% 34,67
|1.551
|823
|2.682
|10
|10
|% 100
|2.446
|2.374
|% 91
|Mihalıççık
|% 52,38
|% 47,62
|2.916
|2.651
|6.970
|59
|59
|% 100
|5.719
|5.567
|% 82
|Odunpazarı
|% 40,32
|% 59,68
|103.685
|153.498
|292.054
|774
|774
|% 100
|261.163
|257.183
|% 89
|Sarıcakaya
|% 69,23
|% 30,77
|2.479
|1.102
|4.066
|15
|15
|% 100
|3.624
|3.581
|% 89
|Seyitgazi
|% 49,35
|% 50,65
|4.797
|4.923
|10.864
|62
|62
|% 100
|9.935
|9.720
|% 91
|Sivrihisar
|% 52,94
|% 47,06
|7.153
|6.359
|16.540
|93
|93
|% 100
|13.769
|13.512
|% 83
|Tepebaşı
|% 41,16
|% 58,84
|94.419
|134.986
|260.193
|692
|692
|% 100
|232.396
|229.405
|% 89