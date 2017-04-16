Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 42,53% 57,47237.317320.641636.8581.9111.911% 100566.436557.958% 89Alpu% 60,48% 39,524.5262.9578.8744343% 1007.6257.483% 86Beylikova% 51,2% 48,82.3862.2745.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Eskişehir% 42,53% 57,47237.317320.641636.8581.9111.911% 100566.436557.958% 89
Alpu% 60,48% 39,524.5262.9578.8744343% 1007.6257.483% 86
Beylikova% 51,2% 48,82.3862.2745.5422929% 1004.7544.660% 86
Çifteler% 51,96% 48,044.8704.50211.6024646% 1009.6009.372% 83
Günyüzü% 71,87% 28,132.8441.1134.5852424% 1004.0373.957% 88
Han% 45,59% 54,416267471.6831515% 1001.4281.373% 85
İnönü% 58,96% 41,042.8892.0115.4292222% 1004.9504.900% 91
Mahmudiye% 44,67% 55,332.1762.6955.7742727% 1004.9904.871% 86
Mihalgazi% 65,33% 34,671.5518232.6821010% 1002.4462.374% 91
Mihalıççık% 52,38% 47,622.9162.6516.9705959% 1005.7195.567% 82
Odunpazarı% 40,32% 59,68103.685153.498292.054774774% 100261.163257.183% 89
Sarıcakaya% 69,23% 30,772.4791.1024.0661515% 1003.6243.581% 89
Seyitgazi% 49,35% 50,654.7974.92310.8646262% 1009.9359.720% 91
Sivrihisar% 52,94% 47,067.1536.35916.5409393% 10013.76913.512% 83
Tepebaşı% 41,16% 58,8494.419134.986260.193692692% 100232.396229.405% 89

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