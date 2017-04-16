Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 45,05% 54,95183.891224.319636.8581.9111.486% 78413.619408.210% 88Alpu% 60,51% 39,494.5232.9528.8744343% 1007.5827.475% 85Beylikova% 51,19% 48,812.3852.2745.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Eskişehir% 45,05% 54,95183.891224.319636.8581.9111.486% 78413.619408.210% 88
Alpu% 60,51% 39,494.5232.9528.8744343% 1007.5827.475% 85
Beylikova% 51,19% 48,812.3852.2745.5422929% 1004.7244.659% 85
Çifteler% 51,96% 48,044.8704.50211.6024646% 1009.5879.372% 83
Günyüzü% 71,89% 28,112.8441.1124.5852424% 1003.9693.956% 87
Han% 45,63% 54,376277471.6831515% 1001.3871.374% 82
İnönü% 58,97% 41,032.8892.0105.4292222% 1004.9294.899% 91
Mahmudiye% 44,37% 55,632.0672.5925.7742727% 1004.7114.659% 82
Mihalgazi% 65,33% 34,671.5518232.6821010% 1002.4462.374% 91
Mihalıççık% 52,37% 47,632.9102.6476.9705959% 1005.6605.557% 81
Odunpazarı% 42,92% 57,0874.26398.747292.054774534% 69175.383173.010% 89
Sarıcakaya% 69,23% 30,772.4791.1024.0661515% 1003.6243.581% 89
Seyitgazi% 49,35% 50,654.7974.92310.8646262% 1009.9289.720% 91
Sivrihisar% 53,18% 46,827.1406.28616.5409393% 10013.67713.426% 83
Tepebaşı% 42,98% 57,0270.54693.602260.193692507% 73166.012164.148% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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