Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 45,05% 54,95183.891224.319636.8581.9111.486% 78413.619408.210% 88Alpu% 60,51% 39,494.5232.9528.8744343% 1007.5827.475% 85Beylikova% 51,19% 48,812.3852.2745.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Eskişehir
|% 45,05
|% 54,95
|183.891
|224.319
|636.858
|1.911
|1.486
|% 78
|413.619
|408.210
|% 88
|Alpu
|% 60,51
|% 39,49
|4.523
|2.952
|8.874
|43
|43
|% 100
|7.582
|7.475
|% 85
|Beylikova
|% 51,19
|% 48,81
|2.385
|2.274
|5.542
|29
|29
|% 100
|4.724
|4.659
|% 85
|Çifteler
|% 51,96
|% 48,04
|4.870
|4.502
|11.602
|46
|46
|% 100
|9.587
|9.372
|% 83
|Günyüzü
|% 71,89
|% 28,11
|2.844
|1.112
|4.585
|24
|24
|% 100
|3.969
|3.956
|% 87
|Han
|% 45,63
|% 54,37
|627
|747
|1.683
|15
|15
|% 100
|1.387
|1.374
|% 82
|İnönü
|% 58,97
|% 41,03
|2.889
|2.010
|5.429
|22
|22
|% 100
|4.929
|4.899
|% 91
|Mahmudiye
|% 44,37
|% 55,63
|2.067
|2.592
|5.774
|27
|27
|% 100
|4.711
|4.659
|% 82
|Mihalgazi
|% 65,33
|% 34,67
|1.551
|823
|2.682
|10
|10
|% 100
|2.446
|2.374
|% 91
|Mihalıççık
|% 52,37
|% 47,63
|2.910
|2.647
|6.970
|59
|59
|% 100
|5.660
|5.557
|% 81
|Odunpazarı
|% 42,92
|% 57,08
|74.263
|98.747
|292.054
|774
|534
|% 69
|175.383
|173.010
|% 89
|Sarıcakaya
|% 69,23
|% 30,77
|2.479
|1.102
|4.066
|15
|15
|% 100
|3.624
|3.581
|% 89
|Seyitgazi
|% 49,35
|% 50,65
|4.797
|4.923
|10.864
|62
|62
|% 100
|9.928
|9.720
|% 91
|Sivrihisar
|% 53,18
|% 46,82
|7.140
|6.286
|16.540
|93
|93
|% 100
|13.677
|13.426
|% 83
|Tepebaşı
|% 42,98
|% 57,02
|70.546
|93.602
|260.193
|692
|507
|% 73
|166.012
|164.148
|% 89