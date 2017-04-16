Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 60,17% 39,836.5544.339636.8581.911130% 711.02210.893% 89Alpu% 77,1% 22,9266798.874434% 9348345% 93Beylikova% 0% 0005.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Eskişehir
|% 60,17
|% 39,83
|6.554
|4.339
|636.858
|1.911
|130
|% 7
|11.022
|10.893
|% 89
|Alpu
|% 77,1
|% 22,9
|266
|79
|8.874
|43
|4
|% 9
|348
|345
|% 93
|Beylikova
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.542
|29
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çifteler
|% 56,91
|% 43,09
|556
|421
|11.602
|46
|10
|% 22
|994
|977
|% 84
|Günyüzü
|% 79,37
|% 20,63
|454
|118
|4.585
|24
|6
|% 25
|572
|572
|% 90
|Han
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.683
|15
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|İnönü
|% 75,32
|% 24,68
|760
|249
|5.429
|22
|8
|% 36
|1.013
|1.009
|% 91
|Mahmudiye
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.774
|27
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Mihalgazi
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.682
|10
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Mihalıççık
|% 66,81
|% 33,19
|471
|234
|6.970
|59
|13
|% 22
|711
|705
|% 87
|Odunpazarı
|% 44,1
|% 55,9
|789
|1.000
|292.054
|774
|23
|% 3
|1.811
|1.789
|% 93
|Sarıcakaya
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.066
|15
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Seyitgazi
|% 52,62
|% 47,38
|352
|317
|10.864
|62
|12
|% 19
|685
|669
|% 93
|Sivrihisar
|% 64,78
|% 35,22
|1.530
|832
|16.540
|93
|32
|% 34
|2.399
|2.362
|% 84
|Tepebaşı
|% 55,82
|% 44,18
|1.376
|1.089
|260.193
|692
|22
|% 3
|2.489
|2.465
|% 90