Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıEskişehir% 60,17% 39,836.5544.339636.8581.911130% 711.02210.893% 89Alpu% 77,1% 22,9266798.874434% 9348345% 93Beylikova% 0% 0005.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Eskişehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Eskişehir% 60,17% 39,836.5544.339636.8581.911130% 711.02210.893% 89
Alpu% 77,1% 22,9266798.874434% 9348345% 93
Beylikova% 0% 0005.542290% 000% 0
Çifteler% 56,91% 43,0955642111.6024610% 22994977% 84
Günyüzü% 79,37% 20,634541184.585246% 25572572% 90
Han% 0% 0001.683150% 000% 0
İnönü% 75,32% 24,687602495.429228% 361.0131.009% 91
Mahmudiye% 0% 0005.774270% 000% 0
Mihalgazi% 0% 0002.682100% 000% 0
Mihalıççık% 66,81% 33,194712346.9705913% 22711705% 87
Odunpazarı% 44,1% 55,97891.000292.05477423% 31.8111.789% 93
Sarıcakaya% 0% 0004.066150% 000% 0
Seyitgazi% 52,62% 47,3835231710.8646212% 19685669% 93
Sivrihisar% 64,78% 35,221.53083216.5409332% 342.3992.362% 84
Tepebaşı% 55,82% 44,181.3761.089260.19369222% 32.4892.465% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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