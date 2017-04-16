Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzurum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzurum% 74,5% 25,5300.567102.864484.7532.0942.094% 100410.502403.431% 85Aşkale% 83,41% 16,5911.4212.27215.7689595% 10013.82013.693% 88Aziziye% 82,3% 17,726.0875.60935.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzurum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Erzurum% 74,5% 25,5300.567102.864484.7532.0942.094% 100410.502403.431% 85
Aşkale% 83,41% 16,5911.4212.27215.7689595% 10013.82013.693% 88
Aziziye% 82,3% 17,726.0875.60935.998140140% 10032.14331.696% 89
Çat% 74,82% 25,186.5622.20810.9805555% 1008.9388.770% 81
Hınıs% 51,29% 48,715.8355.54115.880112112% 10011.74911.376% 74
Horasan% 87,68% 12,3217.5602.46723.944121121% 10020.40120.027% 85
İspir% 85,12% 14,887.6271.33311.515121121% 1009.1078.960% 79
Karaçoban% 33,8% 66,22.8925.66412.7564848% 1008.9428.556% 70
Karayazı% 40% 604.8487.27216.0409797% 10012.40412.120% 77
Köprüköy% 89,78% 10,227.5858639.3645151% 1008.6008.448% 92
Narman% 82,97% 17,036.6251.3609.5245757% 1008.1217.985% 85
Oltu% 82,02% 17,9815.1623.32322.102120120% 10018.76818.485% 85
Olur% 78,53% 21,473.2848985.3514848% 1004.2794.182% 80
Palandöken% 71,95% 28,0567.93226.480111.812297297% 10095.99094.412% 86
Pasinler% 81,74% 18,2613.2422.95818.5328989% 10016.61516.200% 90
Pazaryolu% 91,16% 8,842.1152052.9004545% 1002.3452.320% 81
Şenkaya% 63,04% 36,966.6173.87913.3228888% 10010.64110.496% 80
Tekman% 40,86% 59,144.0495.86114.6647979% 10010.2009.910% 70
Tortum% 89,77% 10,239.1311.04111.7577878% 10010.27510.172% 87
Uzundere% 85,29% 14,714.3887576.1532626% 1005.2385.145% 85
Yakutiye% 77,24% 22,7677.60522.873116.391327327% 100101.926100.478% 88

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