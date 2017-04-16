Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzurum
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzurum% 74,5% 25,5300.567102.864484.7532.0942.094% 100410.502403.431% 85Aşkale% 83,41% 16,5911.4212.27215.7689595% 10013.82013.693% 88Aziziye% 82,3% 17,726.0875.60935.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Erzurum
|% 74,5
|% 25,5
|300.567
|102.864
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.502
|403.431
|% 85
|Aşkale
|% 83,41
|% 16,59
|11.421
|2.272
|15.768
|95
|95
|% 100
|13.820
|13.693
|% 88
|Aziziye
|% 82,3
|% 17,7
|26.087
|5.609
|35.998
|140
|140
|% 100
|32.143
|31.696
|% 89
|Çat
|% 74,82
|% 25,18
|6.562
|2.208
|10.980
|55
|55
|% 100
|8.938
|8.770
|% 81
|Hınıs
|% 51,29
|% 48,71
|5.835
|5.541
|15.880
|112
|112
|% 100
|11.749
|11.376
|% 74
|Horasan
|% 87,68
|% 12,32
|17.560
|2.467
|23.944
|121
|121
|% 100
|20.401
|20.027
|% 85
|İspir
|% 85,12
|% 14,88
|7.627
|1.333
|11.515
|121
|121
|% 100
|9.107
|8.960
|% 79
|Karaçoban
|% 33,8
|% 66,2
|2.892
|5.664
|12.756
|48
|48
|% 100
|8.942
|8.556
|% 70
|Karayazı
|% 40
|% 60
|4.848
|7.272
|16.040
|97
|97
|% 100
|12.404
|12.120
|% 77
|Köprüköy
|% 89,78
|% 10,22
|7.585
|863
|9.364
|51
|51
|% 100
|8.600
|8.448
|% 92
|Narman
|% 82,97
|% 17,03
|6.625
|1.360
|9.524
|57
|57
|% 100
|8.121
|7.985
|% 85
|Oltu
|% 82,02
|% 17,98
|15.162
|3.323
|22.102
|120
|120
|% 100
|18.768
|18.485
|% 85
|Olur
|% 78,53
|% 21,47
|3.284
|898
|5.351
|48
|48
|% 100
|4.279
|4.182
|% 80
|Palandöken
|% 71,95
|% 28,05
|67.932
|26.480
|111.812
|297
|297
|% 100
|95.990
|94.412
|% 86
|Pasinler
|% 81,74
|% 18,26
|13.242
|2.958
|18.532
|89
|89
|% 100
|16.615
|16.200
|% 90
|Pazaryolu
|% 91,16
|% 8,84
|2.115
|205
|2.900
|45
|45
|% 100
|2.345
|2.320
|% 81
|Şenkaya
|% 63,04
|% 36,96
|6.617
|3.879
|13.322
|88
|88
|% 100
|10.641
|10.496
|% 80
|Tekman
|% 40,86
|% 59,14
|4.049
|5.861
|14.664
|79
|79
|% 100
|10.200
|9.910
|% 70
|Tortum
|% 89,77
|% 10,23
|9.131
|1.041
|11.757
|78
|78
|% 100
|10.275
|10.172
|% 87
|Uzundere
|% 85,29
|% 14,71
|4.388
|757
|6.153
|26
|26
|% 100
|5.238
|5.145
|% 85
|Yakutiye
|% 77,24
|% 22,76
|77.605
|22.873
|116.391
|327
|327
|% 100
|101.926
|100.478
|% 88