Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzurum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzurum% 74,5% 25,5299.599102.563484.7532.0942.092% 100408.701402.162% 84Aşkale% 83,32% 16,6811.3532.27215.7689595% 10013.73413.625% 87Aziziye% 82,22% 17,7826.0685.63735.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzurum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Erzurum% 74,5% 25,5299.599102.563484.7532.0942.092% 100408.701402.162% 84
Aşkale% 83,32% 16,6811.3532.27215.7689595% 10013.73413.625% 87
Aziziye% 82,22% 17,7826.0685.63735.998140140% 10032.14331.705% 89
Çat% 74,85% 25,156.5642.20610.9805555% 1008.9278.770% 81
Hınıs% 51,78% 48,225.8905.48515.880112112% 10011.73311.375% 74
Horasan% 87,69% 12,3117.5752.46823.944121121% 10020.42020.043% 85
İspir% 85,2% 14,87.6581.33011.515121121% 1009.1328.988% 79
Karaçoban% 33,8% 66,22.8935.66512.7564848% 1008.9448.558% 70
Karayazı% 40,17% 59,834.8657.24516.0409797% 10012.37212.110% 77
Köprüköy% 88,28% 11,727.4519899.3645151% 1008.5938.440% 92
Narman% 82,97% 17,036.6251.3609.5245757% 1008.1217.985% 85
Oltu% 81,98% 18,0215.1433.32822.102120120% 10018.74418.471% 85
Olur% 78,55% 21,453.2858975.3514848% 1004.2794.182% 80
Palandöken% 72% 2867.83126.374111.812297297% 10095.45694.205% 85
Pasinler% 81,74% 18,2613.2412.95818.5328989% 10016.58016.199% 89
Pazaryolu% 91,16% 8,842.1152052.9004545% 1002.3452.320% 81
Şenkaya% 63,71% 36,296.6513.78913.3228888% 10010.58410.440% 79
Tekman% 41,77% 58,234.1945.84614.6647979% 10010.31410.040% 70
Tortum% 90,36% 9,649.12597311.7577878% 10010.18710.098% 87
Uzundere% 85,29% 14,714.3887576.1532626% 1005.2395.145% 85
Yakutiye% 77,1% 22,976.68422.779116.391327325% 99100.85499.463% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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