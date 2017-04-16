Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Erzurum
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıErzurum% 74,5% 25,5299.599102.563484.7532.0942.092% 100408.701402.162% 84Aşkale% 83,32% 16,6811.3532.27215.7689595% 10013.73413.625% 87Aziziye% 82,22% 17,7826.0685.63735.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Erzurum
|% 74,5
|% 25,5
|299.599
|102.563
|484.753
|2.094
|2.092
|% 100
|408.701
|402.162
|% 84
|Aşkale
|% 83,32
|% 16,68
|11.353
|2.272
|15.768
|95
|95
|% 100
|13.734
|13.625
|% 87
|Aziziye
|% 82,22
|% 17,78
|26.068
|5.637
|35.998
|140
|140
|% 100
|32.143
|31.705
|% 89
|Çat
|% 74,85
|% 25,15
|6.564
|2.206
|10.980
|55
|55
|% 100
|8.927
|8.770
|% 81
|Hınıs
|% 51,78
|% 48,22
|5.890
|5.485
|15.880
|112
|112
|% 100
|11.733
|11.375
|% 74
|Horasan
|% 87,69
|% 12,31
|17.575
|2.468
|23.944
|121
|121
|% 100
|20.420
|20.043
|% 85
|İspir
|% 85,2
|% 14,8
|7.658
|1.330
|11.515
|121
|121
|% 100
|9.132
|8.988
|% 79
|Karaçoban
|% 33,8
|% 66,2
|2.893
|5.665
|12.756
|48
|48
|% 100
|8.944
|8.558
|% 70
|Karayazı
|% 40,17
|% 59,83
|4.865
|7.245
|16.040
|97
|97
|% 100
|12.372
|12.110
|% 77
|Köprüköy
|% 88,28
|% 11,72
|7.451
|989
|9.364
|51
|51
|% 100
|8.593
|8.440
|% 92
|Narman
|% 82,97
|% 17,03
|6.625
|1.360
|9.524
|57
|57
|% 100
|8.121
|7.985
|% 85
|Oltu
|% 81,98
|% 18,02
|15.143
|3.328
|22.102
|120
|120
|% 100
|18.744
|18.471
|% 85
|Olur
|% 78,55
|% 21,45
|3.285
|897
|5.351
|48
|48
|% 100
|4.279
|4.182
|% 80
|Palandöken
|% 72
|% 28
|67.831
|26.374
|111.812
|297
|297
|% 100
|95.456
|94.205
|% 85
|Pasinler
|% 81,74
|% 18,26
|13.241
|2.958
|18.532
|89
|89
|% 100
|16.580
|16.199
|% 89
|Pazaryolu
|% 91,16
|% 8,84
|2.115
|205
|2.900
|45
|45
|% 100
|2.345
|2.320
|% 81
|Şenkaya
|% 63,71
|% 36,29
|6.651
|3.789
|13.322
|88
|88
|% 100
|10.584
|10.440
|% 79
|Tekman
|% 41,77
|% 58,23
|4.194
|5.846
|14.664
|79
|79
|% 100
|10.314
|10.040
|% 70
|Tortum
|% 90,36
|% 9,64
|9.125
|973
|11.757
|78
|78
|% 100
|10.187
|10.098
|% 87
|Uzundere
|% 85,29
|% 14,71
|4.388
|757
|6.153
|26
|26
|% 100
|5.239
|5.145
|% 85
|Yakutiye
|% 77,1
|% 22,9
|76.684
|22.779
|116.391
|327
|325
|% 99
|100.854
|99.463
|% 87