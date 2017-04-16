Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Denizli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDenizli% 45,23% 54,77229.356277.743736.2082.1461.703% 79518.229507.099% 90Acıpayam% 54,2% 45,819.95916.86942.995134132% 9939.29136.828% 93Babadağ% 47,82% 52,182.0302.2154.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Denizli
|% 45,23
|% 54,77
|229.356
|277.743
|736.208
|2.146
|1.703
|% 79
|518.229
|507.099
|% 90
|Acıpayam
|% 54,2
|% 45,8
|19.959
|16.869
|42.995
|134
|132
|% 99
|39.291
|36.828
|% 93
|Babadağ
|% 47,82
|% 52,18
|2.030
|2.215
|4.871
|20
|20
|% 100
|4.448
|4.245
|% 91
|Baklan
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.443
|17
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bekilli
|% 34,58
|% 65,42
|1.747
|3.305
|5.806
|23
|23
|% 100
|5.156
|5.052
|% 89
|Beyağaç
|% 50,07
|% 49,93
|2.093
|2.087
|5.242
|22
|20
|% 91
|4.336
|4.180
|% 91
|Bozkurt
|% 40,1
|% 59,9
|3.072
|4.588
|8.653
|33
|33
|% 100
|7.844
|7.660
|% 91
|Buldan
|% 41,72
|% 58,28
|7.660
|10.700
|20.813
|74
|74
|% 100
|18.762
|18.360
|% 90
|Çal
|% 39,86
|% 60,14
|5.538
|8.355
|15.854
|61
|61
|% 100
|14.279
|13.893
|% 90
|Çameli
|% 70,29
|% 29,71
|8.825
|3.730
|14.685
|51
|51
|% 100
|12.958
|12.555
|% 88
|Çardak
|% 42,78
|% 57,22
|2.170
|2.902
|6.675
|23
|21
|% 91
|5.231
|5.072
|% 89
|Çivril
|% 46,6
|% 53,4
|11.409
|13.075
|45.685
|155
|104
|% 67
|25.114
|24.484
|% 89
|Güney
|% 48,5
|% 51,5
|1.226
|1.302
|8.227
|34
|13
|% 38
|2.620
|2.528
|% 91
|Honaz
|% 43,47
|% 56,53
|5.108
|6.643
|22.032
|69
|43
|% 62
|12.000
|11.751
|% 90
|Kale
|% 62,37
|% 37,63
|8.234
|4.967
|15.169
|55
|55
|% 100
|13.606
|13.201
|% 90
|Merkezefendi
|% 41,13
|% 58,87
|62.885
|89.997
|208.451
|535
|440
|% 82
|155.377
|152.882
|% 91
|Pamukkale
|% 44,25
|% 55,75
|64.539
|81.318
|237.629
|613
|427
|% 70
|147.978
|145.857
|% 90
|Sarayköy
|% 32,8
|% 67,2
|5.109
|10.465
|22.596
|75
|59
|% 79
|15.878
|15.574
|% 92
|Serinhisar
|% 48,77
|% 51,23
|4.794
|5.036
|10.989
|33
|33
|% 100
|10.086
|9.830
|% 92
|Tavas
|% 55,98
|% 44,02
|12.958
|10.189
|35.393
|119
|94
|% 79
|23.265
|23.147
|% 86