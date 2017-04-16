Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Denizli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDenizli% 45,23% 54,77229.356277.743736.2082.1461.703% 79518.229507.099% 90Acıpayam% 54,2% 45,819.95916.86942.995134132% 9939.29136.828% 93Babadağ% 47,82% 52,182.0302.2154.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Denizli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Denizli% 45,23% 54,77229.356277.743736.2082.1461.703% 79518.229507.099% 90
Acıpayam% 54,2% 45,819.95916.86942.995134132% 9939.29136.828% 93
Babadağ% 47,82% 52,182.0302.2154.8712020% 1004.4484.245% 91
Baklan% 0% 0004.443170% 000% 0
Bekilli% 34,58% 65,421.7473.3055.8062323% 1005.1565.052% 89
Beyağaç% 50,07% 49,932.0932.0875.2422220% 914.3364.180% 91
Bozkurt% 40,1% 59,93.0724.5888.6533333% 1007.8447.660% 91
Buldan% 41,72% 58,287.66010.70020.8137474% 10018.76218.360% 90
Çal% 39,86% 60,145.5388.35515.8546161% 10014.27913.893% 90
Çameli% 70,29% 29,718.8253.73014.6855151% 10012.95812.555% 88
Çardak% 42,78% 57,222.1702.9026.6752321% 915.2315.072% 89
Çivril% 46,6% 53,411.40913.07545.685155104% 6725.11424.484% 89
Güney% 48,5% 51,51.2261.3028.2273413% 382.6202.528% 91
Honaz% 43,47% 56,535.1086.64322.0326943% 6212.00011.751% 90
Kale% 62,37% 37,638.2344.96715.1695555% 10013.60613.201% 90
Merkezefendi% 41,13% 58,8762.88589.997208.451535440% 82155.377152.882% 91
Pamukkale% 44,25% 55,7564.53981.318237.629613427% 70147.978145.857% 90
Sarayköy% 32,8% 67,25.10910.46522.5967559% 7915.87815.574% 92
Serinhisar% 48,77% 51,234.7945.03610.9893333% 10010.0869.830% 92
Tavas% 55,98% 44,0212.95810.18935.39311994% 7923.26523.147% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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