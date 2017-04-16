Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çorum
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇorum% 66,08% 33,92200.860103.126387.1511.6351.497% 92309.449303.986% 89Merkez% 60,32% 39,6889.28258.732203.208686574% 84150.110148.014% 91Alaca% 72,02% 27,9814.3005.55624.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Çorum
|% 66,08
|% 33,92
|200.860
|103.126
|387.151
|1.635
|1.497
|% 92
|309.449
|303.986
|% 89
|Merkez
|% 60,32
|% 39,68
|89.282
|58.732
|203.208
|686
|574
|% 84
|150.110
|148.014
|% 91
|Alaca
|% 72,02
|% 27,98
|14.300
|5.556
|24.114
|147
|137
|% 93
|20.107
|19.856
|% 88
|Bayat
|% 82,18
|% 17,82
|8.851
|1.919
|12.956
|79
|77
|% 97
|11.042
|10.770
|% 87
|Boğazkale
|% 82,67
|% 17,33
|2.061
|432
|2.953
|20
|19
|% 95
|2.546
|2.493
|% 86
|Dodurga
|% 61,79
|% 38,21
|2.573
|1.591
|4.792
|22
|22
|% 100
|4.287
|4.164
|% 89
|İskilip
|% 78,01
|% 21,99
|16.739
|4.718
|25.851
|121
|116
|% 96
|21.695
|21.457
|% 86
|Kargı
|% 72,95
|% 27,05
|7.707
|2.858
|12.805
|78
|78
|% 100
|10.811
|10.565
|% 84
|Laçin
|% 67,07
|% 32,93
|2.106
|1.034
|3.647
|21
|21
|% 100
|3.235
|3.140
|% 89
|Mecitözü
|% 56,98
|% 43,02
|6.287
|4.747
|12.349
|68
|68
|% 100
|11.214
|11.034
|% 91
|Oğuzlar
|% 69,95
|% 30,05
|2.779
|1.194
|4.437
|17
|17
|% 100
|4.091
|3.973
|% 92
|Ortaköy
|% 57,45
|% 42,55
|2.815
|2.085
|5.634
|27
|27
|% 100
|5.634
|4.900
|% 100
|Osmancık
|% 69,92
|% 30,08
|19.944
|8.581
|32.899
|138
|135
|% 98
|29.164
|28.525
|% 89
|Sungurlu
|% 71,11
|% 28,89
|22.110
|8.984
|36.679
|182
|177
|% 97
|31.486
|31.094
|% 87
|Uğurludağ
|% 82,63
|% 17,37
|3.306
|695
|4.827
|29
|29
|% 100
|4.027
|4.001
|% 83