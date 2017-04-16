Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çorum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇorum% 66,08% 33,92200.860103.126387.1511.6351.497% 92309.449303.986% 89Merkez% 60,32% 39,6889.28258.732203.208686574% 84150.110148.014% 91Alaca% 72,02% 27,9814.3005.55624.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çorum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Çorum% 66,08% 33,92200.860103.126387.1511.6351.497% 92309.449303.986% 89
Merkez% 60,32% 39,6889.28258.732203.208686574% 84150.110148.014% 91
Alaca% 72,02% 27,9814.3005.55624.114147137% 9320.10719.856% 88
Bayat% 82,18% 17,828.8511.91912.9567977% 9711.04210.770% 87
Boğazkale% 82,67% 17,332.0614322.9532019% 952.5462.493% 86
Dodurga% 61,79% 38,212.5731.5914.7922222% 1004.2874.164% 89
İskilip% 78,01% 21,9916.7394.71825.851121116% 9621.69521.457% 86
Kargı% 72,95% 27,057.7072.85812.8057878% 10010.81110.565% 84
Laçin% 67,07% 32,932.1061.0343.6472121% 1003.2353.140% 89
Mecitözü% 56,98% 43,026.2874.74712.3496868% 10011.21411.034% 91
Oğuzlar% 69,95% 30,052.7791.1944.4371717% 1004.0913.973% 92
Ortaköy% 57,45% 42,552.8152.0855.6342727% 1005.6344.900% 100
Osmancık% 69,92% 30,0819.9448.58132.899138135% 9829.16428.525% 89
Sungurlu% 71,11% 28,8922.1108.98436.679182177% 9731.48631.094% 87
Uğurludağ% 82,63% 17,373.3066954.8272929% 1004.0274.001% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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