Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çankırı
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇankırı% 74,21% 25,7970.46824.488130.649662598% 9096.60494.956% 85Merkez% 70,66% 29,3428.13311.68161.133197146% 7440.46639.814% 88Atkaracalar% 78,94% 21,062.0435453.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Çankırı
|% 74,21
|% 25,79
|70.468
|24.488
|130.649
|662
|598
|% 90
|96.604
|94.956
|% 85
|Merkez
|% 70,66
|% 29,34
|28.133
|11.681
|61.133
|197
|146
|% 74
|40.466
|39.814
|% 88
|Atkaracalar
|% 78,94
|% 21,06
|2.043
|545
|3.388
|20
|20
|% 100
|2.626
|2.588
|% 78
|Bayramören
|% 82,4
|% 17,6
|1.217
|260
|1.939
|30
|30
|% 100
|1.506
|1.477
|% 78
|Çerkeş
|% 65,34
|% 34,66
|5.764
|3.057
|11.668
|77
|74
|% 96
|8.996
|8.821
|% 78
|Eldivan
|% 73,24
|% 26,76
|2.800
|1.023
|4.454
|25
|25
|% 100
|3.919
|3.823
|% 88
|Ilgaz
|% 76,24
|% 23,76
|6.115
|1.906
|10.995
|93
|83
|% 89
|8.202
|8.021
|% 81
|Kızılırmak
|% 83,64
|% 16,36
|4.060
|794
|5.716
|32
|32
|% 100
|4.919
|4.854
|% 86
|Korgun
|% 82,69
|% 17,31
|2.092
|438
|3.114
|18
|18
|% 100
|2.575
|2.530
|% 83
|Kurşunlu
|% 72,73
|% 27,27
|3.437
|1.289
|5.979
|43
|43
|% 100
|4.814
|4.726
|% 81
|Orta
|% 88,73
|% 11,27
|5.615
|713
|8.163
|43
|43
|% 100
|6.405
|6.328
|% 78
|Şabanözü
|% 66,8
|% 33,2
|4.534
|2.253
|7.852
|37
|37
|% 100
|6.911
|6.787
|% 88
|Yapraklı
|% 89,8
|% 10,2
|4.658
|529
|6.248
|47
|47
|% 100
|5.265
|5.187
|% 84