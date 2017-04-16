Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Artvin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıArtvin% 46,97% 53,0349.88356.327128.132608608% 100108.483106.210% 85Merkez% 40,32% 59,688.85313.10625.227109109% 10022.33321.959% 89Ardanuç% 36,76% 63,242.6304.5248.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Artvin
|% 46,97
|% 53,03
|49.883
|56.327
|128.132
|608
|608
|% 100
|108.483
|106.210
|% 85
|Merkez
|% 40,32
|% 59,68
|8.853
|13.106
|25.227
|109
|109
|% 100
|22.333
|21.959
|% 89
|Ardanuç
|% 36,76
|% 63,24
|2.630
|4.524
|8.720
|64
|64
|% 100
|7.329
|7.154
|% 84
|Arhavi
|% 51,4
|% 48,6
|6.865
|6.490
|15.960
|65
|65
|% 100
|13.563
|13.355
|% 85
|Borçka
|% 58,79
|% 41,21
|8.130
|5.700
|16.770
|62
|62
|% 100
|14.152
|13.830
|% 84
|Hopa
|% 34,62
|% 65,38
|7.649
|14.448
|25.764
|86
|86
|% 100
|22.563
|22.097
|% 88
|Murgul
|% 44,93
|% 55,07
|1.749
|2.144
|4.787
|21
|21
|% 100
|4.004
|3.893
|% 84
|Şavşat
|% 41,72
|% 58,28
|4.539
|6.341
|14.313
|88
|88
|% 100
|11.191
|10.880
|% 78
|Yusufeli
|% 72,6
|% 27,4
|9.468
|3.574
|16.591
|113
|113
|% 100
|13.348
|13.042
|% 80