Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Artvin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıArtvin% 46,97% 53,0349.88356.327128.132608608% 100108.483106.210% 85Merkez% 40,32% 59,688.85313.10625.227109109% 10022.33321.959% 89Ardanuç% 36,76% 63,242.6304.5248.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Artvin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Artvin% 46,97% 53,0349.88356.327128.132608608% 100108.483106.210% 85
Merkez% 40,32% 59,688.85313.10625.227109109% 10022.33321.959% 89
Ardanuç% 36,76% 63,242.6304.5248.7206464% 1007.3297.154% 84
Arhavi% 51,4% 48,66.8656.49015.9606565% 10013.56313.355% 85
Borçka% 58,79% 41,218.1305.70016.7706262% 10014.15213.830% 84
Hopa% 34,62% 65,387.64914.44825.7648686% 10022.56322.097% 88
Murgul% 44,93% 55,071.7492.1444.7872121% 1004.0043.893% 84
Şavşat% 41,72% 58,284.5396.34114.3138888% 10011.19110.880% 78
Yusufeli% 72,6% 27,49.4683.57416.591113113% 10013.34813.042% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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