Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Aksaray
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAksaray% 75,69% 24,31158.34250.854261.232822802% 98213.172209.196% 84Merkez% 75,4% 24,6115.68337.746190.354552534% 97156.185153.429% 85Ağaçören% 81,54% 18,464.1039296.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Aksaray
|% 75,69
|% 24,31
|158.342
|50.854
|261.232
|822
|802
|% 98
|213.172
|209.196
|% 84
|Merkez
|% 75,4
|% 24,6
|115.683
|37.746
|190.354
|552
|534
|% 97
|156.185
|153.429
|% 85
|Ağaçören
|% 81,54
|% 18,46
|4.103
|929
|6.329
|37
|37
|% 100
|5.123
|5.032
|% 81
|Eskil
|% 76,1
|% 23,9
|11.058
|3.473
|16.729
|60
|60
|% 100
|14.836
|14.531
|% 89
|Gülağaç
|% 72,76
|% 27,24
|6.965
|2.607
|13.201
|45
|43
|% 96
|9.803
|9.572
|% 77
|Güzelyurt
|% 80,33
|% 19,67
|5.091
|1.247
|7.986
|28
|28
|% 100
|6.486
|6.338
|% 81
|Ortaköy
|% 77,04
|% 22,96
|13.881
|4.136
|22.978
|84
|84
|% 100
|18.418
|18.017
|% 80
|Sarıyahşi
|% 68,56
|% 31,44
|1.561
|716
|3.655
|16
|16
|% 100
|2.321
|2.277
|% 64