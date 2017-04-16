Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Aksaray

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAksaray% 75,69% 24,31158.34250.854261.232822802% 98213.172209.196% 84Merkez% 75,4% 24,6115.68337.746190.354552534% 97156.185153.429% 85Ağaçören% 81,54% 18,464.1039296.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Aksaray

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Aksaray% 75,69% 24,31158.34250.854261.232822802% 98213.172209.196% 84
Merkez% 75,4% 24,6115.68337.746190.354552534% 97156.185153.429% 85
Ağaçören% 81,54% 18,464.1039296.3293737% 1005.1235.032% 81
Eskil% 76,1% 23,911.0583.47316.7296060% 10014.83614.531% 89
Gülağaç% 72,76% 27,246.9652.60713.2014543% 969.8039.572% 77
Güzelyurt% 80,33% 19,675.0911.2477.9862828% 1006.4866.338% 81
Ortaköy% 77,04% 22,9613.8814.13622.9788484% 10018.41818.017% 80
Sarıyahşi% 68,56% 31,441.5617163.6551616% 1002.3212.277% 64
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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