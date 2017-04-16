Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Adıyaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAdıyaman% 69,88% 30,12229.26998.798391.1151.3491.340% 99333.435328.067% 86Merkez% 64,1% 35,9104.25858.382189.746562562% 100165.429162.640% 87Besni% 67,91% 32,0927.17712.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Adıyaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Adıyaman% 69,88% 30,12229.26998.798391.1151.3491.340% 99333.435328.067% 86
Merkez% 64,1% 35,9104.25858.382189.746562562% 100165.429162.640% 87
Besni% 67,91% 32,0927.17712.84549.613186185% 9940.89240.022% 83
Çelikhan% 67,16% 32,846.3103.08510.4295353% 1009.5319.395% 91
Gerger% 87,49% 12,517.2821.04111.6446262% 1008.4448.323% 73
Gölbaşı% 59,12% 40,8816.65111.51433.868107107% 10028.44028.165% 84
Kahta% 84,16% 15,8449.4809.31072.491272264% 9759.77858.790% 84
Samsat% 94,01% 5,994.3652785.0742626% 1004.7324.643% 93
Sincik% 96,28% 3,729.99638611.4115353% 10010.42010.382% 91
Tut% 65,71% 34,293.7501.9576.8392828% 1005.7695.707% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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