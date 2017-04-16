Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Adıyaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAdıyaman% 69,88% 30,12229.26998.798391.1151.3491.340% 99333.435328.067% 86Merkez% 64,1% 35,9104.25858.382189.746562562% 100165.429162.640% 87Besni% 67,91% 32,0927.17712.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Adıyaman
|% 69,88
|% 30,12
|229.269
|98.798
|391.115
|1.349
|1.340
|% 99
|333.435
|328.067
|% 86
|Merkez
|% 64,1
|% 35,9
|104.258
|58.382
|189.746
|562
|562
|% 100
|165.429
|162.640
|% 87
|Besni
|% 67,91
|% 32,09
|27.177
|12.845
|49.613
|186
|185
|% 99
|40.892
|40.022
|% 83
|Çelikhan
|% 67,16
|% 32,84
|6.310
|3.085
|10.429
|53
|53
|% 100
|9.531
|9.395
|% 91
|Gerger
|% 87,49
|% 12,51
|7.282
|1.041
|11.644
|62
|62
|% 100
|8.444
|8.323
|% 73
|Gölbaşı
|% 59,12
|% 40,88
|16.651
|11.514
|33.868
|107
|107
|% 100
|28.440
|28.165
|% 84
|Kahta
|% 84,16
|% 15,84
|49.480
|9.310
|72.491
|272
|264
|% 97
|59.778
|58.790
|% 84
|Samsat
|% 94,01
|% 5,99
|4.365
|278
|5.074
|26
|26
|% 100
|4.732
|4.643
|% 93
|Sincik
|% 96,28
|% 3,72
|9.996
|386
|11.411
|53
|53
|% 100
|10.420
|10.382
|% 91
|Tut
|% 65,71
|% 34,29
|3.750
|1.957
|6.839
|28
|28
|% 100
|5.769
|5.707
|% 84