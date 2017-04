Halk Otobüsü Şoförü Bayılan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

SİVAS'ta özel halk otobüsü şoförü 25 yaşındaki Salih Can Yılmaz seyir halindeyken fenalaşıp bayılan Ebru Ö.'yü diğer yolcuları indirerek hastaneye yetiştirdi.



Olay dün akşam saatlerinde Sivas Belediyesi ait 58 H 0042 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Salih Can Yılmaz yönetimindeki halk otobüsü Yiğitler-Kılavuz seferini yaparken, yolcular arasındaki Ebru Ö. fenalaştı. Kadının fenalaştığını fark eden yolcular ve şoför Yılmaz, otobüsü durdurarak içindeki diğer yolcuları indirdi. Ardından tekrar direksiyonun başına geçen Yılmaz, rahatsızlanan kadın yolcusunu Numune Hastanesi'ne yetiştirdi. Yolda bir yandan da telefonla hastaneyi arayarak durumu bildirip sedye hazırlanmasını istedi. O anlar otobüsün içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.



"BİR CAN KURTARDIĞIM İÇİN KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"



Kadın yolcunun yolda fenalaştığını anlatan otobüs şoförü Salih Can Yılmaz, "Yolcuyu aldığımda rahatsız olduğunu fark etmiştim. Koltuğa oturduğunda yanında çocuğu vardı. Aynadan baktığımda gözlerinin kaydığını fark ettim. Biraz daha ilerledikten sonra gözlerinin beyazlıklarını gördüm. Daha sonra hemen otobüsü durdurup yolcuları boşalttım. Oradan bayanı alıp direk acil bir şekilde Numune Hastanesi'ne götürdüm. Çok şükür hastaneye yetiştirdik. Doktorlardan haber aldığımıza göre çok şükür durumu iyiymiş. Diğer meslektaşlarıma da bu konularda duyarlı olmalarını öneriyorum. Bir can kolay gelmiyor. Bir canı kurtardığım içinde kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Hastaneye kaldırılan Ebru Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Sivas