Halfetili Kardeşler Devletten Destek Aldı Kaz Ticaretine Başladı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ahmet ile Ayşe Burcu Aybek kardeşler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" programından yararlanarak Türkiye'nin dört bir yanına kaz satmaya başladı.



Genç Çiftçi Projesi kapsamında yaklaşık bir yıl önce İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuran 23 yaşındaki Ayşe Burcu Aybek, proje kapsamında 400 kaz almaya hak kazandı.



Bir süre sonra çiftlik kuran kardeşler, daha sonra çevre mahallelerden satın aldıkları kazlarla işlerini daha da büyüttü.



Bir yıl içinde kaz sayısını yaklaşık bine çıkaran kardeşlerden Ayşe Burcu, bir süre sonra yetiştiriciliği kardeşine devredip Ardahan'a yerleşerek burada pazar kurdu. Aybek kardeşler, Halfeti'de yetiştirdikleri kazları, Türkiye'nin dört bir yanına satmaya başladı.



Genç çiftçi Ayşe Burcu Aybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da üniversite eğitimi aldığı sırada kaz etinin çok tüketildiğini fark ettiğini, bunun üzerine memleketi Halfeti'ye dönüp kaz yetiştiriciliği yapmaya karar verdiğini söyledi.



Yaklaşık bir yıl önce babasının teşvikiyle hibe için başvuruda bulunduğunu anlatan Aybek, "Okulumu bitirdikten sonra bir süre iş bulamayınca bu işi yapmaya karar verdim. Baktım Halfeti'de bu işi yapan yok, kendime güvenerek bu işi yapmaya karar verdim. Önceleri 'bana çıkmaz' diye düşünüyorduk. Fakat hibe desteği bana çıktı. 400 kaz verildi. Kardeşim Ahmet ile çiftliğimizi kurunca bu sayıyı çevreden aldığımız kazlarla artırdık." diye konuştu.



Kardeşi ve babasının Halfeti'de yetiştirdiği kazları kendisinin de Ardahan'da pazarladığını kaydeden Aybek, "Bizim için iyi bir gelir kapısı oldu. Bu işi bilmemize rağmen kısa zamanda kar elde ettik. Çok mutluyum. Evimde otururken para kazanıyorum." dedi.



Günlük 60 kilogram yem tüketiyorlar



Kazların bakımını üstlenen 21 yaşındaki Ahmet Aybek ise kız kardeşiyle kaz işine başladıklarını ve kazların bakımını kendisinin üstlendiğini söyledi.



Kazlara günde iki kez, sabah ve akşam yem verdiğini anlatan Aybek, "Gün içinde yaklaşık 60 kilogram yem tüketiyorlar. Yaklaşık bin kazımız vardı, çoğunu sattık. Onları Ardahan'da bulunan ablama gönderiyoruz. Şu anda 400'e yakın kazımız kaldı. Onları da yakın bir zamanda satacağız. İşimi severek yapıyorum. Ayrıca geliri de iyi. Şükürler olsun sıkıntı yaşamıyoruz. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu yıl 5 bin kaz yetiştirmeyi hedefliyorlar



Kendisi de çiftçilikle uğraşan baba Bekir Aybek de Halfeti'nin kaz yetiştirmek için uygun bir yer olduğunu söyledi.



Çocuklarının yetiştirdikleri kazları Türkiye'nin pek çok iline sattıklarını anlatan baba Aybek, "Kızım sayesinde pazar sıkıntı yaşamıyoruz. Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde kaz eti çok tüketiliyor. Kanatlı hayvanlar içinde fazla masraf ve emek istemeyen iş. Kazlar birçok hayvandan farklı. Masraf yok denecek kadar az. Çoğu zaman kendi kendine besleniyorlar. Ölüm riski diğer kanatlılara göre de çok az. Bunun yanında ticari yönü ve geliri yüksek." diye konuştu.



Bir yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık bin kaz yetiştirdiklerini kaydeden Aybek, şunları kaydetti:



"Hayvanlara genelikle mısır, arpa, ekmek kırıntıları ve yeşillik veriyoruz. Hayvanlarımızın yarısından fazlasını sattık. Bu yıl sayımızı artırmayı planlıyoruz. Bu yılki hedefimiz 5 bin kaz yetiştirmek. Kazları 70-100 lira arasında satışı oluyor. Geliri yüksek olan bir iş. Bölgede bize bakıp bu işe başlayanlar var. Hatta bazı çiftçiler, hobi olarak beslemeye başladı. Onlara 'satamadıklarınızı bize getirin biz alırız' diyoruz. Burası kaz yetiştirmek için çok uygun, çevremizdeki çiftçileri de teşvik etmeye çalışıyoruz."