Taşköprü Belediyesi ve Türk Kızılayı Taşköprü Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği Haleplilere yardım kampanyası ilgi gördü.



Yardım kampanyasına, bot, mont ile battaniye, konserve, kuru gıda, bebek maması ve bebek bezi gibi malzemelerin yanı sıra nakit para yardımında bulunuldu.





Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Halep'te Müslümanların yaşadığı drama millet ve ümmet olarak kayıtsız kalmamak adına düzenledikleri kampanyaya, Taşköprü halkının büyük ilgi gösterdiğini söyledi.



Türk Kızılayı Taşköprü Şubesi Başkanı Hüseyin Seven de Halep'te bir insanlık dramı yaşandığını ve Taşköprülüler olarak buradaki insanlara bir nebzede olsa yardımlarının dokunmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.



Seven, vatandaşların nakdi yardımlarını Ziraat Bankası Taşköprü şubesinin 9232957 - 5001 nolu hesabına ve Halk Bankası Taşköprü şubesinin 10260081 nolu hesaplarına yatırılabileceği, malzeme yardımının da Karasait Cami yanında bulunan toplama merkezine ulaştırılabileceği belirtildi.