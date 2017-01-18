Haleplilere Yardım Eli Uzattılar

Konya Selçuklu Dr. Mustafa Öten İlkokulu tarafından Halepliler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 15 bin 125 lira, Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğine teslim edildi.



Dernekte konuşan Okul Müdürü Mehmet Bay, "Suriye'de ve Halep'te insanlığı utandıracak manzaraları dünya seyrederken biz Dr. Mustafa Öten İlkokulu olarak duyarsız kalmadık. Okulda başlattığımız kampanyaya öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tam destek verdi ve 15 bin 125 lira topladık. Öğrencilerimiz, bu kampanyaya velileriyle birlikte tam destek verdi. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize bu örnek dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Uysal ise, yapılan bu yardımın diğer okullara da örnek olacağını söyledi.



Uysal, "Başta Okul Müdürü Mehmet Bay olmak üzere öğretmen, öğrenci ve velilerimize derneğim adına teşekkür ediyorum. Bu yardımlarını en kısa zamanda ihtiyaç sahibi Haleplilere ulaştıracağız." dedi.