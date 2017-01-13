Haleplilere Yardım

Kumluca Atatürk ilkokul ve ortaokulu öğrencileri tarafından, "Halep'teki Kardeşlerimiz Yardımlarınızı Bekliyor" kampanyası ile Halepliler için yardım toplandı.



Kumluca Atatürk ilkokul ve ortaokulu öğrencileri tarafından Halep'e gönderilmek üzere battaniye, kuru gıda, giyim eşyası ve nakdi yardım toplandı.



Halep'e ulaştırılması için toplanan yardımları, kampanyaya destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi teslim aldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, Suriye'nin kanayan yarası Halep'teki insanlara yardım için başlatılan kampanyaya vatandaşların büyük destek verdiğini söyledi.



Evran, "Yardım kampanyasına vatandaşlarımız battaniye, kuru gıda, ilaç ve kışlık giyim bağışının yanı sıra nakdi yardımlar yaparak destek verdiler. Özellikle bu yardımlar arasında okul öğrencilerimizin yaptığı yardımlar çok anlamlı. Ben bu konuda duyarlılık gösteren Atatürk ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerine, okul idarecilerine teşekkür ediyorum. Topladıkları yardımları yerine ulaştırmak üzere teslim aldık." diye konuştu.