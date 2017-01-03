Halep'te İnsanlık Ölmesin" Kampanyası

KÜTAHYA/ Türkiye Diyanet Vakfının "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla Halepliler için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan Kütahya'nın Emet ilçesinden 5, Balıkesir'in Edremit ilçesinden 2 tır yola çıktı.



Emet Müftüsü İsmail Temur, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Emet halkının kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Temur, "Halepli kardeşlerimizi yaşatmak için, insanlığı yaşatmak için, kardeşlerimize yalnız olmadıklarını göstermek, hissettirmek için, kararan bakışlarda küçücük bir umut ışığı olabilmek için bu kampanyayı düzenledik. İlçe halkımız köylerimizle birlikte kampanyamıza büyük destek verdiler. Bu duyarlılıkları bizi çok duygulandırdı." dedi.



Temur, 5 tır dolusu gıda ve giysilerden oluşan yardımların, Haleplilerin yaralarını bir nebze de olsa saracağına inandıklarını kaydetti.



Konuşmanın ardından, yardım malzemelerini taşıyan tırlar dualarla uğurlandı.



- Balıkesir



Balıkesir'in Edremit ilçesinde de kampanya kapsamında toplanan malzemeleri taşıyan 2 tırın Haleplilere gönderilmesi için Şentürkler Camisi önünde tören düzenlendi.



Kaymakam Ali Sırmalı, yaptığı konuşmada, Edremitlilerin Haleplilerin yardım çığlıklarına, feryatlarına duyarsız kalmadıklarını söyledi.



Giyim ve gıda malzemelerinden oluşan 2 tır dolusu yardımın kısa sürede toplandığını belirten Sırmalı, "Türk milleti olarak büyük bir milletiz. İhtiyaç sahibi olanların yanında her zaman olmuşuzdur, olmaya da devam edeceğiz. Ben bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta müftü vekilimiz olmak üzere çok teşekkür ediyorum." dedi.



Müftü Vekili Adem Polat da Halep'te bir insanlık dramı yaşandığına işaret ederek, "İnsanlar katlediliyor. Açlık, susuzluk aldı başını gitti. Dolayısıyla insanlar gerçek anlamda bir sıkıntı içerisindeler. Başlattığımız kampanya kapsamında yaklaşık iki haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede yapmış olduğumuz yardımlar Allah'a hamd olsun beklediğimiz düzeyde oldu. Edremitli kardeşlerimiz kampanyaya yoğun ilgi gösterdi." diye konuştu.



Daha sonra 2 tır, dualarla yola çıktı.