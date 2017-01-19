Halep Için Uzat Elini' Kampanyası

Düzce Beşir Derneği Şubesince "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası çerçevesinde toplanan gıda malzemelerinin yüklendiği tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.



Cedidiye Camisi önünde düzenlenen törende konuşan Beşir Derneği Düzce Şube Başkanı Mustafa Bilim, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Halepliler için "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası başlattıklarını söyledi.



Bilim, "Türkiye genelinde 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile yardımların tasnifi, ihtiyaca göre sevkiyatları yapılmaktadır. Sınır bölgelerimizde bulunan koordinasyon merkezlerinin kapasitesini arttırmak suretiyle, bu acil durumun etkin yönetilmesi sağlanmaktadır." diye konuştu.



Yardımların bizzat ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını anlatan Bilim, önümüzdeki günlerde Halep'ten gelmesi beklenen yaklaşık 100 bin kişinin olduğunu ve bu misafirleri ağırlamak için acil desteğe ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.



Kampanyada toplanan 800 paket kumanya ve yaklaşık 5 ton soğanın yüklendiği tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine dualarla uğurlandı.