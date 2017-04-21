Halep İçin Sivil Yürüyüş" Hareketi Makedonya'da

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aktivistler, Suriye'de sivillerin yaşadığı insanlık dramına dünyanın dikkatini çekmek için Berlin'de başlattıkları "Halep İçin Sivil Yürüyüş" hareketi kapsamında Makedonya'ya ulaştı.



Sırbistan'dan bu sabah Makedonya'ya giren aktivistler, Kumanova şehri yakınlarında insani yardım kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.



Makedonyalı insani yardım kuruluşları tarafından daha önce aynı rotayı kullanan sığınmacılara olduğu gibi gruptaki aktivistlere de gıda paketleri dağıtıldı.



Aktivistlere öncülük eden Polonyalı gazeteci Anna Alboth, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 aktivistin bulunduğu grubun 10 gün boyunca Makedonya'da kalacağını söyledi.



Yürüyüş boyunca binlerce insanın kendilerini takip ettiğini dile getiren Alboth, "Halep İçin Sivil Yürüyüş" fikrinin ortaya çıkışına ilişkin, "Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Suriyelilere bu şekilde yardım etmeye karar verdim. Yardıma muhtaç insanları yalnız bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.



Yürüyüşe katılan 76 yaşındaki Alman Elia ise Suriye'de yaşananların korkunç olduğunu ve herkesin Suriyelilere yardım için bir şeyler yapması gerektiğini belirtti.



İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyaya geldiğini ve babasını Polonya'da kaybettiğini anlatan Elia, "Bu yüzden kesinlikle barış için bir şey yapmamız gerekiyor. Suriye'de yaşananlar kesinlikle durdurulmalı." dedi.



Makedonya kamuoyunu Suriye konusunda bilinçlendirmek için çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği "Halep İçin Sivil Yürüyüş" hareketi üyeleri 30 Nisan'da Yunanistan'a geçecek.



Aralık ayında Almanya'dan yola çıkarak Çekya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan üzerinden Makedonya'ya ulaşan grubun Yunanistan ve Türkiye'yi de geçerek eylül ayında Suriye'ye ulaşması bekleniyor.