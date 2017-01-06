Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneğince düzenlenen "Halep İçin Harekete Geç" kampanyası kapsamında toplanan 1 tır yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.



Derneğin ilçe sorumlusu Burhanettin Gökçe, yardım kamyonunun yüklenmesi sırasında yaptığı açıklamada, tüm ülkede olduğu gibi buradan da Halepliler için yardım topladıklarını belirtti.



Araçta yaklaşık 20 ton gıda malzemesi, ayakkabı, battaniye ve giysi bulunduğunu ifade eden Gökçe, şunları kaydetti:



"Mağdur olan Suriyeli kardeşlerimizin bu kış gününde bir nebze de olsun acılarını dindirmek amacıyla çalışma yaptık. Rabbim oradaki mazlum kardeşlerimizi de savaşın zor şartlarından bir an önce kurtarsın, onların feraha çıkması için dua ediyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminde birlik ve dirliğin tesis edilebilmesi için dualarımız onlarla. Yardım eden kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz."



Konuşmaların ardından yapılan duayla yardım tırı uğurlandı.