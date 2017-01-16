Halep'e Yardımlar Devam Ediyor

Aksaray Ticaret Borsası'nın girişimiyle toplanan gıda ve giyecek yardımı, Halepliler'e gönderildi.



Borsası Başkanı Hamit Özkök, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halepliler'in zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.



Ticaret Borsası olarak oradaki insanlara yardımcı olmak için yardım kampanyası düzenlediklerini ifade eden Özkök, şunları kaydetti:



"Bugün içinde un, bulgur ve hazır gıdalardan oluşan 50 ton gıda ile giysi bulunan 2 tırımızı uğurluyoruz. Malını, canını ve namusunu korumak isteyen insanlar bir taraftan soğukla, açlıkla mücadele ederken diğer taraftan Esad ile ona destek veren zalim ülkelerin bombaları altında can vermektedir. İslam medeniyetinin en kadim şehri olan Halep bugün yok edilmiştir ve sıra diğerlerine gelmektedir. İnanıyoruz ki zulümler baki değildir. Belki bu zulmün arkasından İslam coğrafyasının dirilişi olacaktır. İnşallah dirilişe vesile olacaktır. Bu aziz millet tarih boyunca mazlumların sesi, mağdurların ümidi olmuştur. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Bütün dünya bu duruma sessiz kalmakta. Buna sesi çıkan tek ülke Türkiye. Mazlumlara sahip çıktığımız sürece güçlü olacağız."



Ardından yardım tırları dualarla uğurlandı.