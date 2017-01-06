Halep'de İnsanlık Ölmesin" Kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Halep'de insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında Oltu ilçesinde 75 ton un toplandı.



Oltu Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, Müftülük binasındaki toplantıda, kampanya çerçevesinde ilçe merkezi ve Mahallelerden nakdi ve ayni yardım olmak üzere iki etapta yardım toplandığını söyledi.



Camilerde sergi açmak suretiyle alınan nakdi yardımların 23 bin 500 liraya ulaştığını belirten Bayraktutan, ayni yardım olarak da 75 ton yani, 3 tır un yardımı alındığını dile getirdi.



Bayraktutan, toplanan bu yardımların önümüzdeki günlerde Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından Halep'e gönderileceğini belirterek, "Nakdi ve ayni yardımlarla destek olan Oltu halkımıza göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda yardımları toplama konusunda azami gayret gösteren gönüllü meslektaşlarımızı kutlarım." ifadelerini kullandı.