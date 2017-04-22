Hakkari'de Ters Lale Şenliğine Büyük İlgi

Hakkari Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği ve kentte ilk defa düzenlenen Hakkari ters lale şenliği büyük ilgi gördü.



15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftası kapsamında düzenlen Hakkari ters lale şenliği, uçurtma şenliği, bisiklet turu, tahta bacak gösterisi, palyaço, kurumlar arası müsabakalar, firmalar arası yemek yarışması ve evet hayır gibi bir birinden güzel gösteriler yer aldı. Merzan Mahallesi Şehir Stadında düzenlenen ters lale şenliğine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, HATSO Başkanı Servet Taş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalığın arasına giren Vali Toprak, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada kurulan değişik stantları ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekiler, açılan stantlar hakkında bilgi aldıktan sonra çocuklarla masa tenisi ve tenis kortu oynadı. Şenlikte yapılacak etkinlikler hakkında kısa bir açıklama yapan Vali Toprak, bu organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Halk oyunları gösterisi, koro ve yemek stantlarının gezilmesinin ardından 1980'li yıllarda TRT ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Erkan Yolaç'ın yaptığı 'evet-hayır' yarışması yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun katıldığı 'evet-hayır' yarışmasında ilginç diyaloglar yaşandı. Sunucunun polis memuruna sorduğu evlenmeyi düşünüyor musunuz sorusuna polis memuru 'evet' deyince çevredekiler tarafından alkışlandı.



Uçurtma yarışması ve yöresel yemeklerin festival alanındakilere ikram edilmesiyle birlikte program sona erdi. - HAKKARİ