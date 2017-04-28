Hakkari'de 3 Ton Kaçak Çay Ele Geçirildi

Hakkari'de bir kamyonda yapılan aramada 3 ton kaçak çay bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu kapsamda Haruna Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, R.İ isimli şüphelinin kullandığı kamyonda yapılan aramada 3 ton kaçak çay ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan işlem başlatılmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."