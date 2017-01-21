Hakan Yılmaz " Hadi Be" Dedirtti

Uzun bir aranın ardından ilk kez bir Talk Show programına çıkan ve verdiği kilolarla dikkat çeken Hakan Yılmaz, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklmalarda bulundu.

Dizi Süreleri Çok Uzun

Dizi sürelerinden şikayetçi olduğunu söyleyen Hakan Yılmaz"Biz oyuncular çekimlere zamanında gidiyoruz karavanda bekliyoruz ancak set ekibi arkadaşlarımız kaç saat öncesinden geliyor. Soğukta bekliyor. Artık sürelerin düzenlenmesi gerekiyor. Ama eylül ayı gibi bir dizide oynayacağım gibi gözüküyor" diye konuştu.

Bankacı Değilim ki Emekli Olayım

Emekli olmayı düşünüyor musunuz ? sorusuna Hakan Yılmaz"Sonu olmayan ve öğrenmeye sürekli açık bir meslek yapıyorum. Bankacı değilim ki emekli olayım. Sağlıklı olduğum sürece sürekli sahnede olacağım" dedi.

Vücudum Piyano Gibi

Vücudunu piyano gibi kullandığını ve enstrüman gibi gördüğünü söyleyen Hakan Yılmaz"Benim vücudum piyano gibi istediğin yere dokun. Farklı işlevleri var. Vücudumu enstrümanım gibi görüyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklarımın Taktikleri Var

Çocuklarıyla arasında farklı bir bağ olduğunu ve kendisi etkilemek için çocuklarının taktikleri olduğunu söyleyen Hakan Yılmaz"Çocuklarımın beni etkilemek için farklı taklitleri var. Bana her istediklerini yaptırıyorlar. İmkanımın el verdiklerini yapıyorum fazla da şımartmamak gerekiyor. Bazen de ilk yapmam diyorum ama sonunda bakıyorum ki yapmışım. Kıyamıyorum çocuklarıma" dedi.



Tır Şoförü Olmak İsterdim

Oyuncu olmasaydı tır şoförü olmayı istediğini söyleyen Hakan Yılmaz"Dünyaya bir daha yeteneğim olmadan gelsem tır şoförlüğü yapmak isterdim. Araba kullanmayı çok seviyorum. Uzak yerlere uçakla bile gitmiyorum. Arkasında yatağı olan tırla uzun yol şoförlüğü yapmak isterdim" dedi.

Kadın Kılığına Çok Girdim

Eskiden dans ettiğini ve kendisine tayt giyer misiniz? Sorusu sorulduğunu söyleyen Hakan Yılmaz"Türkiye'de en çok kadın kıyafeti giyen oyunculardan birisi benim. Oynadığım her dizide kadın kılığına girmişim o yüzden dans yaparken de tayt giymem diyemem" diye konuştu.

