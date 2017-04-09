Hafızlık ve Ezan Okuma Bölge Yarışması Yapıldı

Gümüşhane'de Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arası Kuran'ın Genç Muhafızları Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Finali Yarışması yapıldı.



Merkez Kemaliye Camisi'ndeki yarışmaya, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Ağrı ve Muş'tan imam hatip lisesi öğrencileri katıldı.



Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge üçüncüsü olan Yusuf Yağız'ın Kur'an tilavetinin ardından Bilaller Ezan Okuma Yarışmasına katılan öğrenciler saba, uşşak, rast, segah ve hicaz makamlarında ezan okudu.



Kuran'ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışmasında ise Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen sorular İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından hafızlara cüzler arasından soruldu. Genç hafızlar cüzleri ezbere okuyarak yarışmayı tamamladı.



Aksu, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, yarışmanın kaybedeninin olmadığını belirterek, "Bu bir bölge yarışması. Hafızlık ve ezan okuma dalında yarışan çocuklarımız kendi illerinde birinci olarak buraya geldi. Burada her kategoriden birinci seçilmesi gerekiyor." dedi.



Yarışmada, ezan kategorisinde, Artvin Borkça Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kerim Bülbül birinci, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Arfat ikinci, Kelkit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Nas üçüncü oldu.



Hafızlık kategorisinde ise Erzurum Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Emre Ağveranlı birinci, Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mürsel Başak ikinci, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Dursun ise üçüncü oldu.



Program, yarışmaya dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.



Yarışmayı, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Akbaş, İl Müftüsü Ercan Aksu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar takip etti.