Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Tefenni ilçesine giden Uğur Ünlü idaresindeki 15 FF 430 plakalı hafif ticari araç, Kağılcık köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Ünlü ile araçtaki eşi Emel Ünlü ve 2 yaşındaki kızı Eylem Ünlü yaralandı.
Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hafif Ticari Araç Tarlaya Devrildi: 3 Yaralı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.