Guta Saldırısından Kurtulanlar Anlatıyor: 'Yıllarca Kumaş ve Sirke Taşıdım'

Suriye'nin Guta bölgesindeki sinir gazı saldırısında öldürülen çocukların hayaletleri, saldırı sonrası aylarca görme yetisini kaybeden ve haftalarca felç kalan Ebu Hasan'ı kovalıyor hala.



Ebu Hasan, 2013'te gerçekleşen Guta saldırısında ailesinden 37 kişiyi kaybetti. Yüzlerce kişinin öldüğü gaz saldırısından kurtulan az insandan biriydi.



4 yıl sonra, geçen hafta Han Şeyhun kasabasına yapılan ve Suriye ordusunun kimyasal saldırısı olduğu öne sürülen gaz saldırısında en az 87 kişi öldüğünde, hafızaları en sert şekilde geri geldi.









Reuters'a konuşan 50 yaşındaki adam, Han Şeyhun saldırısını öğrendiğinde "çocuk gibi ağladığını" anlatıyor.



Guta saldırısından sonra Esad rejiminin ilk kez sinir gazı kullandığı belirtilirken, rejim iki saldırı için de suçlamaları reddediyor. ABD Başkanı Donald Trump ise, Esad'ı sorumlu tuttuğu saldırı sonrası Suriye'de bir hava üssünü füzelerle vurdu.





'O ilk ana geri döndük'



Guta saldırısından kurtulanlar yeniden kimyasal gaza maruz kalacakları korkusunu asla atamadıklarını anlatıyor.



28 yaşındaki Ömer Zaydan, Guta'nın doğusundaki bir bölgede okul yöneticisi olarak çalışıyor.







Zaydan "Han Şeyhun katliamından sonra o ilk ana geri döndük, sanki biz yaşamışız gibi. Buradaki insanlar korku içinde" diye anlatıyor.



"Sanki dünyanın sonuna gelinmiş gibiydi" diyen Zaydan, gazın etkisiyle kendini kaybetmeden önce başka kurbanları kurtarmaya çalışırken yüzlerce ölü gördüğünü söylüyor.



'Yüzlerce insanı ölürken gördüğünde unutamazsın'



Ailesinden yedi kişiyi bu saldırıda kaybettiğini, öldüğü sanılan kuzeninin mezara gömülmesinden hemen önce hayatta olduğunun anlaşıldığını kaydediyor:



"Hiçbir şeyi unutmadık. Yüzlerce insanı ölürken gördüğünde unutamazsın. Bir ilçede dolaştığında koca bir ailenin burada öldüğünü, koca bir ilçenin burada öldüğünü hatırlarsın."



Ebu Hasan da yeni bir saldırı korkusuyla yaşamını sürdürenlerden.



Zehirli gazı ilk hissettiğinde askeri eğitimden hatırladıklarıyla ıslak bir t-shirtü yüzüne bastırmış. Kumaş ve sirkeyle gezerek yaşamak



Yeni bir saldırı olacağı korkusuyla her an yanında bir parça kumaş ve sirke taşımış.







Apartmanların çoğunda aileler evlerine geri dönmüş.



Suriye hükümeti bugün dört yıl öncesine göre çok daha güçlü. Guta'nun batısı gibi muhaliflerin elindeki bölgeler de şimdi daha da saldırıya açık durumda.



'Bugün saldırı olursa 3-4 kat fazla insan ölür'



Doktorlara göre, iki köyün saldırıya uğradığı Guta'nın doğusu da her zamankinden daha zayıf durumda.



Doktorlar sinir gazından etkilenen hastalar için kullanılan atropin maddesini asla tedarik edemediklerini aktarıyor.







4 yıl önce Guta saldırısında iki farklı hastanede hastaları tedavi eden doktor Ebu İbrahim Bekir, "Allah korusun 2013'teki gibi bir saldırı olursa üç, hatta dört kat daha fazla insan ölür çünkü artık atropin ya da mücadele edecek diğer kaynaklarımız hiç yok" diyor.





Reuters'a konuşan Davut, bir kaç ay önce Esad karşıtlarına bölgeden güvenle çıkmalarını sağlamak koşuluyla müzakerelerde takas edilmiş ve Türkiye'ye taşınmış:



"Böylesi olaylarda çare olamamanın verdiği hissin benzeri yok. Her şeye umudumu kaybettim. Çaresizlik peşimizi hiç bırakmayacak."