Güreşçileri Taşıyan Minibüs, Kaza Yaptı: 2'si Ağır, 12 Yaralı

KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde otomobilin çarptığı, güreşçileri taşıyan minibüs devrildi, 2'si ağır, 12 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya karayolu Bozkır Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya da düzenlenen 14-15 yaş Türkiye Güreş Şampiyonası'na katıldıktan sonra memleketleri Artvin'e dönen güreşçileri taşıyan Ramazan Ayyürük yönetimindeki 08 AP 575 plakalı minibüse arkadan gelen Ferhat Gürgeç yönetimindeki 42 DSC 71 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, devrilip yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, antrenör Zaza Vardidze (42), sporcular Muhammed Almacı (14), Resul Taş (14),Tahsin Öztürk (14), Furkan Dalkılıç (15), Kadem Öztürk (14), Görkem Atasert (14), Yasin Öztürk (15), Kürşat Demir (15), Talha Ümeyir Ateş (15), Serhat Kın (14) ve Burak Kaya (15) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammed Almacı ve Görkem Atasert, ilk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edildi.



Kazada yaralanan sporculardan Tahsin Öztürk, "Kırmızı ışığı gördük yavaşladık. Arkadan gelen otomobil bize vurdu. Araba kaydı, biz takla attık. Daha sonra camları kırıp dışarı çıktık. Yusufeli ve Artvin Borçka, Artvin Belediye İhtisas Kulübü sporcularıyız" dedi.



- Seydişehir